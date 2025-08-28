Multan a Medvédev con 42.500 dólares tras su reacción en el Abierto de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 24 de agosto de 2025. El ruso Daniil Medvedev habla con el árbitro durante su partido de primera ronda contra el francés Benjamin Bonzi

El excampeón Daniil Medvédev fue multado el miércoles con un total de 42.500 dólares por la organización del Abierto de Estados Unidos debido a su reacción durante la derrota ante Benjamin Bonzi al comienzo del torneo.

El tenista ruso perdió el domingo por 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6 y 6-4, pero fue su comportamiento en el tercer set lo que acaparó los titulares, cuando el campeón de 2021 lanzó una diatriba contra el árbitro y provocó los abucheos de los aficionados, que impidieron que su rival sirviera.

Medvédev, decimotercer cabeza de serie, se enfrentaba a un punto de partido y a una derrota en sets corridos cuando un fotógrafo entró en la pista del estadio Louis Armstrong justo en el momento en que el francés Bonzi fallaba su primer saque.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El árbitro permitió entonces a Bonzi otro primer saque debido a la incursión no autorizada, lo que provocó escenas de furia cuando Medvédev arremetió contra el árbitro .

Medvédev rompió su raqueta al finalizar el partido, lo que llevó al seis veces campeón de Grand Slam Boris Becker a afirmar que el ruso necesitaba ayuda profesional tras su "colapso en público".

Medvédev cobró 110.000 dólares por su participación en la primera ronda, pero tuvo que pagar multas de 30.000 dólares por conducta antideportiva y de 12.500 dólares por maltratar su raqueta, dijo el Abierto de Estados Unidos en un documento en el que se enumeran las infracciones cometidas.

Con información de Reuters