Filtran el día que Franco Macri humilló a Mauricio Macri: "Es un boludo"

Sacaron a la luz detalles de cómo fue que Franco Macri humilló a su hijo Mauricio Macri en sus tiempos como presidente de Boca. La picante charla que tuvo con Julio Grondona, entonces mandamás de la AFA.

En las últimas horas filtraron varios detalles de uno de los días en los que Franco Macri humilló a Mauricio Macri en la época en la que este último era el presidente de Boca. Si bien la mala relación entre ambos ya fue reconocida por los dos, en este caso los detalles imperdibles los aportó Humberto Grondona, el hijo de Julio Grondona, por entonces mandamás de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

El entrenador y referente de Arsenal de Sarandí fue invitado por Flavio Azzaro para el programa El Loco y el Cuerdo en su canal oficial de YouTube. El técnico de 64 años estuvo en vivo en el ciclo en el que también participa el ex presidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler.

Filtran el día que Franco Macri destrozó a su hijo Mauricio Macri en un diálogo con Julio Grondona: "Este boludo"

En plena entrevista liderada por Flavio Azzaro, Ducatenzeiler le preguntó al Humberto Grondona: "El Boca más ganador de la historia, ¿fue Macri o fue Macri con tu papá? Pensá bien lo que me vas a contestar". "Noooo, mi padre lo hace presidente a Macri", respondió. Además, "Humbertito" detalló: "El padre (Franco Macri) lo llamaba todos los días. ´Julio, mi hijo quiere ser presidente de Boca... Sacámelo de SOCMA (Sociedad Macri) que me la fundió, que me funde la empresa´".

Incluso, el invitado contó cómo procedía el fallecido empresario italiano: "Llamaba, atendía mi hermana y decía ´Mauricio quiere ser presidente de Boca, es un boludo, sacámelo de SOCMA´". También recordó que "después le ganó por 80 votos a la (fórmula) de (Carlos) Heller y (Antonio) Alegre".

Humberto también repasó que "después, cuando fue Presidente, llama de nuevo y (Franco) le dice ´ayudalo económicamente´. Y lo ayudaron eh... Boca estaba en el horno, como River". A la hora de explicar el motivo del éxito del "Xeneize" durante la gestión de Mauricio Macri (1995-2007), sostuvo se debió a que "se rodeó de buena gente, impulsada por Julio. (Pedro) Pompilio era un gran dirigente, por ejemplo".

"¿Pero por qué quería tu viejo ayudar a Macri?", consultó Azzaro. "Mi viejo quería a ayudar a todos los equipos grandes porque para él era un dolor que se fueran al descenso. Después, con los promedios, se fueron todos igual, pero si son pelotudos...", contestó Grondona hijo.

Revelan la maniobra de Macri para instalar las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino: "Venía por todo"

Más tarde, "Humbertito" repasó: "Mi padre le dijo a Macri ´perdimos, Mauricio´ cuando votaron por las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino. Perdieron 40 a 2, los únicos dos votos positivos fueron los de ellos". Y detalló que "Macri venía por todo, quería eliminar todo: la Primera B, la B Metropolitana, la C, la D, el Federal A... Quería un torneo con Boca y River nada más, y River hasta por ahí nomás...".

"Lo que pasa es que sino, después, Macri iba a decir que no pudo llegar al fútbol por mi padre. Y bueno, ahí llegó...", insistió Humberto. "¿Y cuánto le costó, un mes? Perdió esas elecciones, después fue a la casa (de Julio Grondona) y aparece Pompilio como representante (de Boca) en la AFA", añadió. Además, dijo que "Macri se limpió solo y después el padre llamaba a Julio cuando Mauricio quería ser el intendente (NdeR: el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)".

"Esto alimenta un poco el mito de que Franco Macri pensaba que Mauricio era un pelotudo", insistió Azzaro. "¿Y qué dijo después Mauricio cuando Franco estaba muerto? Que era un corrupto, que tendría que haber ido preso... Dejate de joder, seamos serios", completó Grondona.