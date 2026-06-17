Martínez se muestra reservado sobre su futuro mientras planea el triunfo de Portugal en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Portugal

Roberto ​Martínez no negó los informes que indican que este probablemente sea su último Mundial con Portugal mientras prepara ‌a su equipo para ‌el partido del Grupo K contra la República Democrática del Congo en Houston el miércoles, pero los calificó de "noticia vieja".

Al ser cuestionado sobre su futuro tras el torneo, Martínez, de 52 años, reconoció que su contrato expira después del Mundial, pero que está "centrado en terminar el trabajo que empezamos hace tres ​años y medio".

"Esto ⁠no es ninguna novedad, ya hemos hablado mucho de esto ‌en Portugal. Lo más importante es centrarnos en ⁠ganar el Mundial", dijo Martínez.

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El técnico ⁠español no podrá contar con el defensor central Rubén Dias, ya que el jugador no se recuperó a tiempo del golpe ⁠sufrido en el amistoso de Portugal contra Nigeria.

"Médicamente, necesitamos ​que esté al 100% para un partido ‌del Mundial. Se trata de no ‌correr riesgos en esta etapa del torneo", dijo Martínez.

Pero ⁠contará con Cristiano Ronaldo, que jugará su sexto Mundial, aunque Martínez dijo que se siente como si fuera el primero del delantero portugués.

"Es un modelo a seguir, un jugador emblemático ​del fútbol ‌mundial para los atletas, tanto hombres como mujeres, que aman este deporte. Es su sexto Mundial, pero se siente como si fuera el primero por la intensidad con la que trabaja", señaló. "Es fundamental, es un ⁠delantero que puede generar espacios para otros jugadores del equipo".

Martínez prevé un encuentro difícil contra Congo, un equipo físico y rápido en las transiciones, y afirmó que subestimar al equipo africano sería un grave error.

"Necesitamos igualar la intensidad emocional de Congo. Si ganas por un gol está bien, si empatas es una catástrofe, y si ‌pierdes es el fin del mundo", señaló.

"Cabo Verde ha demostrado que no hay partidos fáciles en este Mundial", añadió después de que los debutantes empataron el lunes 0-0 con la campeona de Europa, España.

El capitán Bruno Fernandes afirmó que Portugal tendrá presente a ‌su excompañero Diogo Jota, quien falleció en un accidente automovilístico el año pasado y probablemente habría sido una pieza clave del equipo ‌en este Mundial.

"Era ⁠un gran compañero de equipo, muy humilde, muy apasionado por lo que podía hacer por nuestro ​país y por el fútbol en general. Para nosotros, él sigue siendo parte de nuestro grupo", dijo Fernandes.

Con información de Reuters