Alberto Fernández reveló quién es el mejor jugador de fútbol dentro de su Gabinete de Ministros. El presidente de la Nación, quien reconoció ser arquero y contó cómo son sus cualidades bajo los tres palos, mencionó a Martín Guzmán como el deportista más destacado dentro de un campo de juego.

"Tengo un duelo enorme con Guzmán, que es un extraordinario jugador de fútbol. No sabés cómo juega, es extraordinario. Pero hasta acá le vengo ganando el duelo. La primera vez que jugó, me hizo un gol de otro mundo. Pateó de afuera del área y vi entrar la pelota en el ángulo izquierdo, no lo podía creer y me agarró mucho odio. No lo dejé meter un gol nunca más", enfatizó el mandatario, en diálogo con TNT Sports.

A su vez, Fernández manifestó que quien sí le convierte varios goles cada vez que se desarrollan los encuentros entre Casa de Gobierno y los Ministerios (ahora, han sido suspendidos por la cuarentena) es Macarena Sánchez, quien está al frente del Instituto de la Juventud.

"En el equipo de los Ministerios juega Maca Sánchez, ella me ha hecho un par de goles. Ha tenido más suerte que Guzmán. Vale hacerle goles al presidente, vale ganar. Soy muy competitivo, vale absolutamente todo", enfatizó Alberto.