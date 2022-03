La emotiva carta a Marcelo Bielsa: "La pérdida de un viejo amigo"

El periodista británico James Riach le dedicó una emotiva carta al entrenador argentino Marcelo Bielsa tras su despido del Leeds United.

A medida que transcurren los días tras el despido de Marcelo Bielsa del Leeds United de la Premier League de Inglaterra, varias personalidades del fútbol hablaron del DT argentino y se desvivieron en elogios. En esta ocasión, se sumó a ellos el periodista británico perteneciente al medio The Guardian, James Riach. Este último, escribió una emotiva carta en su medio para el ahora extécnico del elenco inglés.

Cabe destacar, que el ciclo de Bielsa en el los "Whites" llegó a su fin el pasado sábado 26 de febrero con la derrota por 4 a 0 ante el Tottenham, en el torneo local. El club ascendió a la categoría máxima del fútbol inglés en la temporada 2019-2020, en donde disputó dos campeonatos domésticos. En total, el "Loco" dirigió 170 partidos de los cuales ganó 80, empató 33 y perdió 57 con 256 goles a favor y 219 en contra.

James Riach escribió en su carta denominada "Marcelo Bielsa transformó el Leeds con decencia, humildad y trabajo", lo que el entrenador generó en él y en cada uno de los fanáticos del Leeds United. "El despido del entrenador es desgarrador porque energizó al club y le recordó a la ciudad de qué se trata realmente el fútbol", manifestó el periodista en el inicio de la dedicatoria.

Y agregó: "La adulación que los seguidores del Leeds United sienten por Marcelo Bielsa puede parecer extraña, tal vez incluso delirante. Para aquellos que siguieron sus movimientos durante cuatro emocionantes años en Elland Road, su partida deja un agujero grande en el corazón. Es un hombre que ve el juego moderno corporativo, avaricioso. Se abrió camino a través de ello y manteniendo sus principios: decencia, humildad y una ética de trabajo inquebrantable".

"Bielsa fue el mejor técnico posible para el Leeds en el mejor momento posible. Después de tantos años de estancamiento, desperdicio e ira, demostró ser el antídoto perfecto. Se mantuvo fiel a sus creencias, incluso después de un final catastrófico en la primera temporada. Era un hombre que sabía que podría ser la última gran prueba, una oportunidad final para demostrarle al mundo cómo se debe jugar al fútbol.

Por último, Riach remarcó la química que hubo entre el técnico argentino y los hinchas del Leeds en estos años de gestión: "Rara vez hubo una mayor conexión entre los seguidores y el entrenador. Permitió que los fanáticos vuelvan a soñar. Su despido no se siente simplemente como la pérdida de un gerente general, sino como la pérdida de un viejo amigo. Hasta luego, 'Loco'".

El inesperado elogio de Pep Guardiola a Marcelo Bielsa tras su salida del Leeds

"Me da mucha pena por él. Su legado sigue ahí. En Leeds y en los jugadores. Su influencia es inmensa. Desafortunadamente los entrenadores estamos sujetos a los resultados. Y últimamente no eran buenos. Pero el juego de Leeds en estos últimos 3 o 4 años fue espectacular para ver. Obviamente le deseo lo mejor para el futuro", aseguró Guardiola, quien no dudó en opinar de lo que piensa sobre Bielsa..

Y agregó: "Quienes pierden son Leeds y sus jugadores. Como persona, no es diferente a los que lo rodean. Pero bueno, los resultados definen nuestro futuro". El presente no es el mejor, ya que con 26 fechas disputadas, el Leeds suma un total de 23 unidades, producto de 5 victorias, 8 empates y 13 derrotas. A su vez, está al borde de los puestos del descenso que actualmente ocupan el Burnley (21), el Watford (19) y el Norwich City (17).