Manchester City vs Wolverhampton por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Manchester City vs Wolverhampton por Premier League: cuándo juegan

El Manchester City buscará iniciar con el pie derecho la nueva temporada de la Premier League cuando visite al Wolverhampton Wanderers este sábado en el Molineux Stadium, en lo que será el primer partido oficial de la temporada 2025/26. Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con la necesidad de redimirse tras una temporada 2024/25 en la que terminaron terceros y no conquistaron ningún título importante por primera vez en ocho años, mientras que los Wolves buscarán cambiar su historial adverso en las primeras fechas bajo la conducción de Vitor Pereira, quien transformó al equipo en la segunda mitad de la campaña anterior.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester City y Wolverhampton, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester City y Wolverhampton?

El partido entre Manchester City y Wolverhampton por la jornada 1 de la Premier League se jugará este sábado 16 de agosto de 2025, a partir de las 13.30 (hora argentina) en el Molineux Stadium de Wolverhampton. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Jarred Gillett.

Los Citizens llegan a este encuentro tras una temporada 2024/25 que representó un punto de inflexión en su historia reciente. El conjunto de Pep Guardiola terminó en la tercera posición de la Premier League, a 13 puntos del campeón Liverpool, y por primera vez en ocho años no logró conquistar ningún título importante en todas las competiciones. Las lesiones de jugadores clave y la caída en el rendimiento de varias figuras contribuyeron a este declive inesperado para un equipo acostumbrado a dominar el fútbol inglés.

El Manchester City también sufrió una eliminación temprana en los octavos de final de la Copa Mundial de Clubes FIFA durante el verano, lo que paradójicamente les permitió tener un período de descanso de cuatro semanas antes de reportarse a los entrenamientos de pretemporada a finales de julio. Guardiola ha supervisado cambios significativos en el plantel, con las salidas de Kevin De Bruyne, Kyle Walker y Jack Grealish, mientras que llegaron figuras como Tijjani Reijnders, Rayan Cherki y James Trafford bajo la dirección del nuevo director deportivo Hugo Viana.

La estadística favorece al City en los inicios de temporada como visitante: será la novena temporada consecutiva que comenzarán jugando fuera de casa, y han ganado siete de los ocho encuentros anteriores en esta situación, marcando 19 goles y recibiendo apenas dos. Esta fortaleza será crucial para lanzar una nueva campaña en busca de su séptimo título de Premier League en nueve temporadas.

Por su parte, el Wolverhampton Wanderers vivirá su octava temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés tras haber salvado la categoría la campaña pasada. Los Wolves terminaron en el puesto 16 después de un inicio catastrófico bajo Gary O'Neil, con apenas un punto en los primeros ocho partidos y 15 puntos en 23 encuentros. Sin embargo, la llegada de Vitor Pereira en febrero cambió completamente el panorama del equipo.

El técnico portugués de 57 años se convirtió en una figura de culto en Molineux al lograr 10 de las 12 victorias del equipo en la Premier League durante sus 22 partidos al frente del club. Pereira no solo conquistó a los hinchas con resultados en el campo, sino también con su cercanía, frecuentando pubs locales después de los partidos. Este verano, el club incorporó al estrella de la Copa Mundial de Clubes Jhon Arias, al delantero Fer López y a David Moller Wolfe, mientras esperan hasta tres fichajes más.

La estadística no acompaña a los Wolves en los inicios de temporada: solo han ganado uno de 20 partidos de liga disputados en agosto y han perdido en la primera fecha en cada una de las últimas cuatro temporadas. Además, han sufrido derrotas en todos menos uno de sus últimos 10 encuentros de Premier League contra el Manchester City desde que ganaron dos encuentros consecutivos en 2019, por lo que enfrentan un desafío mayúsculo para romper esta racha adversa.

Formaciones probables de Wolverhampton y Manchester City

El técnico del Wolverhampton, Vitor Pereira, tendrá algunas bajas importantes para este encuentro decisivo. Leon Chiwone y Yerson Mosquera están descartados por lesiones en la rodilla, mientras que Fabio Silva se perderá el partido por una molestia en el muslo y además es objeto de interés de varios clubes europeos. Pereira mantendrá su esquema táctico favorito 3-4-3, con Matt Doherty, Emmanuel Agbadou y Toti Gomes formando la línea de tres defensores por delante de José Sá.

En el mediocampo, los brasileños João Gomes y André serán la dupla titular que aportará energía y cobertura defensiva, mientras que Ki-Jana Hoever podría arrancar como lateral derecho tras la partida de Nelson Semedo. Pereira estaría tentado de otorgar debuts oficiales en Premier League a los atacantes Jhon Arias y Fer López, quienes acompañarían al delantero central Jørgen Strand Larsen, autor de 14 goles la temporada pasada.

Por el lado del Manchester City, Pep Guardiola cuenta con varias dudas para el encuentro. Mateo Kovačić y Kalvin Phillips permanecen al margen tras someterse a cirugías en el tendón de Aquiles durante el verano, mientras que el ganador del Balón de Oro Rodri es improbable que participe ya que continúa recuperándose de una "lesión importante" sufrida en la Copa Mundial de Clubes. Phil Foden, Josko Gvardiol y Claudio Echeverri perdieron el último amistoso contra Palermo por problemas físicos.

Los ex jugadores de Wolves, Rayan Ait-Nouri y Matheus Nunes, podrían alinearse como laterales, mientras que Tijjani Reijnders presiona para hacer su debut en Premier League y podría acompañar en el mediocampo al nuevo capitán Bernardo Silva, İlkay Gündoğan o Nico González. Resta por verse si Savinho estará involucrado en medio del interés del Tottenham Hotspur, pero el delantero estrella Erling Haaland, quien ha marcado ocho goles en apenas cinco partidos contra los Wolves, es casi seguro que liderará el ataque.

Probable formación de Wolverhampton: José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes; Ki-Jana Hoever, João Gomes, André, David Moller Wolfe; Fer López, Jhon Arias; Jørgen Strand Larsen.

Probable formación de Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rayan Ait-Nouri; Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Erling Haaland, Omar Marmoush.

Wolverhampton vs Manchester City: Ficha técnica