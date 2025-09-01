De qué cuadro es Luck Ra: por quién hincha el cantante

Luck Ra con la camiseta de la Selección Argentina.

Luck Ra es uno de los cantantes del momento. Con su música logró llegar a muchas generaciones e impactar con todo su talento. Lo que poco se conoce es el largo camino de sacrificio que tuvo que realizar. Desde muy pequeño le gusta la música y confesó ser fanático del rock cuando era adolescente. "De parte de mi madre, mi familia siempre escuchamos mucha música, con ella viví la gran mayoría de mi infancia. Era escuchar la Bersuit, Babasónicos, Andrés Calamaro, de quien mamá es fanática, y Soda Stereo", confesó el artista en una entrevista a Clarín.

Sin embargo, su camino musical lo llevó a un destino absolutamente distinto, relacionado al cuarteto, donde colocó a Rodrigo y a la "Mona" Jiménez de referentes. es de los hits, de los millones de reproducciones y de compartir escenario con ídolos, Luck Ra tenía un trabajo muy distinto: vendía panchos en la cancha de Belgrano. Sin embargo, su corazón está identificado con otro club de la provincia de Córdoba.

De qué equipo es hincha Luck Ra

En una entrevista con ESPN, el cantante cordobés confesó que es hincha de Talleres. "Toda mi familia es de Talleres y yo soy de Talleres. Me gustaría ir a la cancha y ver los partidos, pero no me queda otra que ver los resúmenes", sostuvo el artista, quien saltó a la fama nacional en el año 2021, al realizar una colaboración con la banda La Konga del tema "Te mentiría" y de allí en más su carrera no paró de crecer.

Luck Ra y la señal de la "T" con la que se identifican los hinchas de Talleres de Córdoba.

No obstante, también señaló que antes de ser famoso fue vendedor ambulante en la cancha de Belgrano en Barrio Alberdi. "Conozco bien la cancha porque trabajé ahí. Hacía hamburguesas y panchos. Una vez me guardé 50 pesos sin querer y me olvidé que los tenía, así que me echaron. Un bol...", indicó entre risas el cantante, quien pese a su simpatía por la "T", expresó no ser "tan fanático".

El guiño de Luck Ra a Independiente

Luck Ra en la cancha de Independiente junto a Santiago Toloza.

Como parte de una campaña publicitaria del club, Luck Ra posó con la camiseta de Independiente en 2023 debido a que se lo comparó con uno de los refuerzos que habían llegado en ese entonces por su parecido físico. Se trata de Santiago Toloza, un volante ofensivo que llegó ese año para jugar en el Rey de Copas, que tuvo un mal paso por la institución. Pese a esto, sirvió para el acercamiento de Luck Ra, que incluso fue a ver un partido del "Rojo".