Contepomi confirmó la formación de Los Pumas vs. Australia: el regreso de una pieza clave

Los Pumas vs. Australia: Felipe Contepomi confirmó la formación con varios cambios, en un partido decisivo para el ranking de World Rugby.

Los Pumas tendrán este sábado 6 de septiembre una batalla ante la renovada Australia, por la tercera fecha del Rugby Championship 2025. Después de las buenas sensaciones que dejó la victoria contra All Blacks, Felipe Contepomi confirmó la formación con tres cambios respecto al último Test Match, con el regreso de una figura clave entre los forwards en lo que será un duelo clave para el ranking de la World Rugby.

La noticia más destacada en el XV es el retorno a la titularidad de Marcos Kremer. El entrerriano, que ingresó en el segundo tiempo en cancha de Vélez Sarsfield, reemplazará a Joaquín Oviedo, por lo que Pablo Matera pasará como octavo y el "Vikingo" a la tercera línea. La decisión de incluir al jugador de Clermont se sustenta en poner más presencia física desde el comienzo y, también, dar rodaje en un pack que, en los últimos años, logró una mayor profundidad en el plantel.

Otra de las modificaciones se dará entre los forwards y es la incorporación de Joel Sclavi. El "Toro", que también estuvo en el triubfo ante Nueva Zelanda en Argentina, tomará el lugar en la primera línea de Pedro delgado, ausente en la gira por Oceanía debido a que se sumó a los entrenamientos con Harlequins, su nuevo club en Inglaterra.

El último cambio que realiza Contepomi es por obligación. Por la lesión de Tomás Albornoz, que ya fue operado de forma exitosa de una luxación del meñique izquierdo, el apertura será Santiago Carreras, que ya había jugado en dicha posición cuando el tucumano debió salir de la cancha en Liniers por el problema en la mano.

Por otro lado, las gratas aparaciones se observarán en el banco de suplentes. Justamente por la baja de Albornoz, quien aprovechó la chance es Gerónimo Prisciantelli, jugador que puede desempeñarse como 10 o fullback, y que podría tener su debut absoluto en Los Pumas, luego de haber estado en las ventanas noviembre del 2024 y julio pasado.

Además, quien también tendrá la chance de debutar oficialmente es Boris Wenger. El cordobés, que ya disputó un partido con el seleccionado argentino en la victoria ante British & Irish Lions, ocupará un lugar entre los reservas y será la primera opción de relevo para Julián Montoya, capitán del equipo.

La importancia de ganar para el ranking

En la actualidad, Los Pumas se ubican en el séptimo puesto del ranking World Rugby, justamente a pocos puntos de Australia, sexto en el escalafón y que será el organizador del Mundial 2027, lo que marca un privilegio para ellos. Tras derrotar a los All Blacks, Argentina quedó con 83.40, mientras que los Wallabies redujeron su puntaje a 84.85 por perder ante Sudáfrica.

Como Australia será el organizador y es probable que sea cabeza de serie en el sorteo del Mundial, Los Pumas deben escalar al menos hasta la quinta posición para también ser cabeza de serie, situación que les permitiría poder evitar a los países más temibles en zona de grupos como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Francia o Inglaterra, quienes hasta el momento se reparten los primeros cinco puestos.

La formación de Los Pumas vs. Australia

1-Mayco Vivas, 2-Julián Montoya (C), 3-Joel Sclavi, 4-Franco Molina, 5-Pedro Rubiolo, 6-Juan Martín González, 7-Marcos Kremer, 8-Pablo Matera; 9-Gonzalo García, 10-Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12-Santaiago Chocobares, 13-Lucio Cinti, 14-Bautista Delguy, 15-Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16-Ignacio Ruiz, 17-Boris Wenger, 18-Francisco Coria Marchetti, 19-Guido Petti, 20-Joaquín Oviedo, 21-Agustín Moyano, 22-Gerónimo Prisciantelli, 23-Benjamín Elizalde.

El plantel de Los Pumas para visitar a Asutralia por el Rugby Championship

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Australia: 6 de septiembre (Townsville).

Los Pumas vs. Australia: 13 de septiembre (Sydney).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

La ventana de noviembre