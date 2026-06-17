Los aficionados de Ghana y Panamá abarrotan las calles de Toronto antes del partido del Mundial

Por Bhargav Acharya y Imad Creidi
TORONTO, 17 jun (Reuters) - Los bulliciosos aficionados de Ghana y Panamá se dirigieron al Estadio de Toronto para animar a sus equipos en el partido del Grupo L del Mundial, vestidos con trajes tradicionales y ondeando banderas, decididos a no dejar que los elevados precios de las entradas ni el tiempo gris les amargaran el ánimo.
Con un elaborado tocado hecho de abalorios y plumas, Wisdom Atakuma estaba celebrando, emocionado por cumplir por fin su sueño de ver jugar a Ghana.
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"Ningún país africano la ha ganado (la Copa Mundial) antes y (...) rezo para que quizá Dios se la conceda a Ghana", dijo, sosteniendo un cartel en el que se lanzaba una pícara indirecta al presidente ghanés, John Mahama, por haber prometido supuestamente entradas gratis.
Ahosua Addowaa, seguidora de las Estrellas Negras, no va a dejar que la decepción de no poder permitirse las entradas le impida pasarlo bien.
"Me quedaré fuera (del estadio) animando. Míranos, estamos aquí", dijo.
Ramón Díaz, aficionado de "Los Canaleros", lleva cuatro años viviendo en Canadá, pero espera que le invada la emoción cuando suene el himno de Panamá en el estadio.
"Es un día histórico, no creo haber visto nunca a tantos panameños fuera de Panamá", dijo.
Antoine Semenyo liderará el ataque de Ghana, mientras que el mediocampista estrella Adalberto Carrasquilla se quedará en el banquillo con Panamá.
Los equipos están encuadrados en el mismo grupo que Inglaterra y Croacia.
Con información de Reuters