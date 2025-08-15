Liverpool de Alexis vs Bournemouth por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Liverpool de Alexis vs Bournemouth por Premier League: cuándo juegan y formaciones

El Liverpool de Alexis Mac Allister dará inicio a la defensa de su corona cuando reciba al Bournemouth este viernes en Anfield, en el partido inaugural de la Premier League 2025/26. Los dirigidos por Arne Slot buscarán olvidar la dolorosa derrota en la Community Shield ante Crystal Palace y comenzar con el pie derecho una nueva temporada como campeones, mientras que los Cherries llegan motivados tras lograr su mejor campaña histórica en la máxima categoría, aunque con la difícil misión de quebrar una racha adversa en territorio de Merseyside que se extiende por décadas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Liverpool y Bournemouth, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Liverpool y Bournemouth?

El partido entre Liverpool y Bournemouth por la fecha inaugural de la Premier League 2025/26 se jugará este viernes 15 de agosto, a partir de las 16 (hora argentina) en el estadio Anfield de Liverpool. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Anthony Taylor.

Los Reds llegan a este encuentro inaugural como flamantes campeones de la Premier League, tras conquistar su vigésimo título la temporada pasada bajo la conducción de Arne Slot. El conjunto de Merseyside logró reclamar el trono inglés que compartía con el Manchester United, dejando atrás las decepciones de Manchester City y Arsenal, que vieron frustradas sus aspiraciones debido a las lesiones de figuras clave como Rodri y Kevin De Bruyne, además de la crisis creativa de los Gunners.

Sin embargo, el Liverpool viene de sufrir un duro revés en la Community Shield, donde cayó por penales ante Crystal Palace en Wembley. A pesar de los goles de debut de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, los campeones no pudieron evitar convertirse en la última víctima de Dean Henderson desde los doce pasos. Este resultado expuso algunas preocupaciones defensivas, ya que el equipo ha concedido 10 goles en sus últimos cinco partidos entre competiciones oficiales y amistosos.

A favor de los locales juega su impresionante récord en Anfield, donde acumulan 17 partidos invictos en Premier League desde la sorpresiva derrota ante Nottingham Forest en septiembre pasado. Además, el Liverpool no conoce la derrota en una fecha inaugural desde la temporada 2012-13, cuando cayó 3-0 ante West Bromwich Albion, manteniendo una racha de 12 partidos sin perder en el arranque de temporada, la más larga de su tipo en la Premier League.

Por su parte el Bournemouth, que cuenta con el argentino Marcos Senesi entre sus filas, llega a este compromiso tras protagonizar la mejor temporada de su historia en la máxima categoría inglesa. Los dirigidos por Andoni Iraola lograron un récord de 56 puntos y concedieron apenas 46 goles, la menor cantidad en su historia en Premier League. Esta destacada campaña defensiva les permitió consolidarse como un equipo respetable en la élite del fútbol inglés.

No obstante, los Cherries han perdido a cuatro defensores titulares durante el mercado de pases, incluyendo a Kepa Arrizabalaga, Dean Huijsen, Illia Zabarnyi y Milos Kerkez, este último ahora en las filas del Liverpool. Además, el equipo no logró ganar ninguno de sus últimos cuatro amistosos de pretemporada: sufrió derrotas ante Manchester United y West Ham United en Estados Unidos, antes de empatar en dos ocasiones consecutivas ante Real Sociedad.

El historial entre ambos equipos en Anfield es completamente favorable para el Liverpool. El Bournemouth nunca ha ganado en Merseyside, ha conseguido apenas un punto de los últimos 24 disponibles en territorio Red, y ha perdido sus últimas seis visitas por un marcador global de 23-2. Sin embargo, los visitantes mantienen su propia racha positiva en fechas inaugurales: no pierden en la primera jornada desde 2017-18, cuando precisamente cayeron ante West Bromwich Albion, acumulando siete partidos invictos en arranques de temporada.

Formaciones probables de Liverpool y Bournemouth

El técnico del Liverpool, Arne Slot, tendrá algunas ausencias importantes para este encuentro inaugural. Ryan Gravenberch cumplirá una fecha de suspensión tras su expulsión ante Crystal Palace en la última jornada de la temporada anterior, mientras que Joe Gomez está prácticamente descartado por una lesión en el tendón de Aquiles. Conor Bradley también es duda debido a un problema muscular y su participación está en el aire.

En lugar de Gravenberch, Curtis Jones estableció un nuevo récord en la Community Shield con el mayor número de pases completados con 100% de efectividad (53/53), aunque se espera que Alexis Mac Allister regrese a la base del mediocampo una vez que esté completamente recuperado. El equipo contará con los debuts de los flamantes fichajes Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike y Florian Wirtz, quienes buscarán aportar frescura y talento al onceno campeón.

En cuanto al Bournemouth, Andoni Iraola debe lidiar con varias bajas para este compromiso. Enes Unal y Lewis Cook continúan recuperándose de lesiones en la rodilla, mientras que Ryan Christie (ingle), Luis Sinisterra (muslo) y Justin Kluivert (pantorrilla) se encuentran en diferentes etapas de rehabilitación. Sinisterra tiene posibilidades de estar disponible para el viernes, Cook podría entrenar con el grupo esta semana pero sigue siendo incierto, mientras que Kluivert es muy improbable que participe debido a algunos problemas inesperados en su recuperación.

El lado positivo para los Cherries es que Antoine Semenyo está listo para actuar tras firmar un nuevo contrato, mostrándose motivado para la nueva temporada. Además, el ex arquero del Chelsea, Djordje Petrovic, hará su debut en Premier League custodiando los tres palos del Bournemouth, buscando ser una pieza clave en la nueva estructura defensiva del equipo tras las importantes salidas del mercado de pases.

Probable formación de Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.

Probable formación de Bournemouth: Djordje Petrovic; Julián Araujo, Marcos Senesi, James Hill, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Antoine Semenyo, Marcus Tavernier, Dango Ouattara; Evanilson.

Liverpool vs Bournemouth: Ficha técnica