Ricardo Darín reveló el impensado momento de Lionel Messi en Barcelona: "Nos llevó"

Ricardo Darín reveló una gran anécdota vivida con Lionel Messi cuando el crack del fútbol todavía jugaba en Barcelona. Qué dijo el actor sobre el jugador de la Selección Argentina.

Ricardo Darín reveló una gran anécdota con Lionel Messi en Barcelona, cuando el crack todavía jugaba en el conjunto catalán. El actor de 66 años recordó un gesto noble que tuvo el capitán de la Selección Argentina con él y con quienes lo acompañaban durante un viaje por trabajo a la capital de Catalunya hace mucho tiempo.

Durante la entrevista en la televisión con Miguel Granados en el programa ESPN Playroom, uno de los artistas nacionales más destacados elogió al delantero rosarino de 35 años que actualmente juega en PSG de Francia. A puro detalle, el protagonista de Argentina, 1985 halagó al crack del fútbol y explicó que hasta discutió con algunos periodistas españoles para defenderlo ante las críticas en aquel entonces.

Darín recordó una gran anécdota con Messi en Barcelona: "Te llevo yo"

En el diálogo con "Migue" Granados en ESPN, el actor repasó que la situación ocurrió "en Barcelona en invierno, pleno invierno, martes, miércoles, que no hay nada... Después de las 10 de la noche no queda nada". Al instante, profundizó: "Estábamos en el medio de un boulevard en la calle. No había taxis, no había colectivos, no había nada, y estábamos lejos del hotel al que teníamos que ir".

Además, Ricardo amplió con respecto al contexto: “Yo venía de pelearme con unos tipos en una radio, porque medio que estaban enojados con Messi por el rendimiento. Les dije ‘se van a lavar la boca con jabón este fin de semana cuando haga tres goles’". "Y se ortivaron y me dijeron ´esto, lo otro´, y ese fin de semana hizo tres goles”, agregó acerca de la respuesta de los españoles.

La gran anécdota de Darín con Messi en Barcelona.

"Entonces, cuando salimos, la chica me dice: ´¿Pero es amigo tuyo?´. Y le digo ´no, no es tan amigo mío, pero lo defendí porque me parece que esto, lo otro", rememoró Darín sobre Messi. Sin embargo, la despedida del lugar para regresar al sitio en el que estaban viviendo no era sencillo: "Pero no encontrábamos cómo salir de ahí. No había nada, mucho frío, en invierno, de noche...".

Con más detalles, el destacado artista insistió: “De la nada, de espaldas en el boulevard, escucho ‘¡Ricardo!’. Me doy vuelta y era él, Messi, en una camioneta". La mujer que lo acompañaba quedó completamente incrédula, ya que el protagonista contó que "la mina se quedó mirando como diciendo ´es una cámara para (Marcelo) Tinelli esto, ¿no?". "No", le contestó él. Y cerró con el gran gesto de Lionel, que les dijo: "¿Qué hacen?". "No encontramos...", le contestaron. "¡Yo te llevo!", reaccionó el rosarino. "Y nos llevó al hotel”, sentenció el actor.