Quién le regaló a Messi la camiseta de Newell's con la que homenajeó a Maradona

Lionel Messi y Diego Maradona estuvieron en boca de todo el mundo en los últimos días. La muerte de Pelusa, el mejor futbolista de todos los tiempos, dejó conmocionado a todo el planeta y produjo una ola de homenajes. La Pulga, considerado el jugador más destacado de la actualidad, se sumó a las muestras de agradecimiento y tuvo un gran gesto: convirtió un gol para Barcelona y mostró la indumentaria de Newell's que el Diez utilizó en 1993. Pero, ¿quién le regaló la camiseta? Es la pregunta que millones de personas se hicieron.

Fue el cuarto y último gol del conjunto catalán, que venció 4-0 a Osasuna por la Liga de España. El crack argentino, quien tuvo como DT a Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010, se quitó la camiseta y sorprendió a millones de personas por televisión: tenía la misma remera que Diego había utilizado cuando jugó en la Lepra, club en el que disputó apenas siete partidos (5 oficiales y 2 amistosos), y del cual el propio Leo es hincha. Alzó la mirada al cielo y levantó los brazos. Y la repercusión fue notable.

Antes de aquel encuentro, el genio del Barcelona ya le había expresado unas sentidas palabras a Maradona a través de su cuenta de Instagram, horas después de haber conocido la triste noticia: "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos". Sin embargo, a Messi no le importó nada, ni siquiera los problemas de contrato que le podría producir Nike al Culé, y le hizo un magnífico homenaje.

Quién le regaló la camiseta de Newell's con la que Messi le hizo el homenaje a Maradona:

De acuerdo a lo que se pudo saber en las últimas horas, y a lo que sostuvo el periodista Daniel Arcucci en El Gráfico, Sergio Fernández -coleccionista de camisetas y admirador de Diego Maradona- tenía guardada la remera con la que el campeón del mundo en México '86 había jugado en Newell's. Consciente del fanatismo que Lionel Messi tiene por la Lepra, el fanático se la regaló en 2018, poco antes del Mundial de Rusia y justo el día en que nació su tercer hijo: Ciro Messi. Incluso, le obsequió un San Benito de oro, que según cuentan protege de los demonios a aquellas personas que lo poseen.

Desde aquel entonces, Messi guardó con muchísimo cuidado aquella camiseta que Maradona utilizó cuando jugaba en Newell's. La mantuvo en su museo. Hasta el domingo pasado. Quién hubiera imaginado que la estaría usando para homenajear a Diego después de convertir un gol y recordar este momento para toda la eternidad...