Lionel Messi conmovió al mundo entero, y sobre todo a la Argentina, con el homenaje que le brindó a Diego Maradona (festejó un gol con la camiseta de Newell's), fallecido el pasado miércoles 25 de noviembre. Pero, ojo: no fue un gesto similar a los que se vieron en distintas partes del mundo. Este tuvo un detalle que lo hizo más especial porque, a Leo, no le importó nada. No le importó sufrir las graves consecuencias económicas y de contrato que lo podrían llegar a perjudicar. Rompió todas las reglas y los contratos. Sí, tal y como lo hacía Diego...

Este domingo, tan sólo cuatro días después de la muerte de Maradona, el Barcelona enfrentó a Osasuna por la fecha 11 de la Liga de España. En el Camp Nou, el triunfo del Culé pasó a ser una anécdota más, ya que los ojos se posaron en la celebración de la Pulga en memoria de Pelusa, quien fue su entrenador en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En el cuarto y último gol del Barça, Messi se sacó la indumentaria del club y se puso la que Maradona usó en Newell's, en 1993. En el equipo de Rosario, Diego jugó tan sólo siete partidos (5 oficiales y 2 amistosos) con la Lepra. Y justamente da la casualidad de que Leo es fanático de dicha institución. Pero, ¿cuáles son los problemas que deberá enfrentar el crack de la Selección Argentina?

Las reglas y contratos que rompió Messi por ponerse la camiseta de Newell's en homenaje a Maradona:

A Messi no le importó que en Barcelona tengan firmado un contrato publicitario multimillonario con Nike , marca que confecciona la indumentaria del club catalán. El Culé tiene firmado un vínculo con dicha marca hasta el 2025, en el que recibe 105 millones de euros por año, que pueden alcanzar hasta los 155 millones de la misma moneda en función de variables.

no le importó que en tengan firmado un contrato publicitario multimillonario con , marca que confecciona la indumentaria del club catalán. El tiene firmado un vínculo con dicha marca hasta el 2025, en el que recibe 105 millones de euros por año, que pueden alcanzar hasta los 155 millones de la misma moneda en función de variables. Messi festejó el gol del Barcelona con una camiseta de Newell's de la temporada 1993. Creer o reventar, el crack no ocultó la marca de la indumentaria, que está patrocinada por adidas, eterno rival de Nike, marca que viste al equipo catalán.

Messi no ocultó la marca que figuraba en la camiseta de Newell's de la temporada 1993 . Se trata de YAMAHA , famosa empresa japonesa de vehículos.

no ocultó . Se trata de , famosa empresa japonesa de vehículos. Finalmente, Messi tampoco tapó el dorso de la camiseta de Newell's de la temporada 1993, en el que figura Zanella, fábrica argentina de motocicletas y motos, entre otros vehículos.

Habrá que ver qué sucede con el correr de los días, ya que el hecho es un verdadero escándalo tanto para Barcelona como para Nike, que quedaron ante todo el mundo. ¿Barcelona y Nike demandarán a Lionel Messi? El crack de la Selección Argentina rompió todas las reglas. Todo sea por brindarle un sentido homenaje al genio del fútbol mundial: Diego Armando Maradona.