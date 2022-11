Lionel Messi, fulminado en España por haberse ido de Barcelona: "Un error"

En España fulminaron a Lionel Messi por haber abandonado Barcelona en 2021 rumbo a PSG de Francia. "Ha sido un error", cuestionaron desde LaLiga.

Una vez más, Lionel Messi fue cuestionado en España por haber abandonado Barcelona en agosto de 2021 para pasar a PSG de Francia. En esta oportunidad fue nada menos que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el que cruzó al capitán de la Selección Argentina por haberse marchado del club y de la ciudad que lo cobijó durante más de dos décadas.

En la entrevista con Olé Sports Summits, el mandamás del certamen europeo desde 2013 liquidó al rosarino luego de haber interrumpido su carrera en la institución catalana porque allí ya no podían afrontar su salario. Al mismo tiempo, el abogado de 60 años deseó que "Leo" regrese desde París Saint-Germain para retirarse como futbolista en la Ciudad Condal.

Messi, cuestionado por Tebas, el Presidente de LaLiga de España: "Mucho menos"

En el diálogo con una de las plataformas digitales del diario argentino deportivo Olé, el costarricense nacionalizado español dejó en claro que al delantero "no se lo extraña sólo en LaLiga, se lo extraña en el fútbol, porque la Liga francesa es lo que es, ¿no? Y no hay más". "Yo creo que, por mucho que esté en PSG, se le sigue mucho menos que cuando estaba en Barcelona", opinó. Y deseó: "Esperemos que haga un gran Mundial, porque ahí lo vamos a poder volver a ver todos".

Acerca de la diferencia en cuanto a la repercusión del torneo español con el galo, el dirigente insistió: "Yo no veo a todos los fans viendo un PSG vs. Nantes, no lo veo. Con El Barça es todo lo contrario". Con respecto al posible futuro profesional del atacante, vaticinó: "No sé si Messi tendrá un último show en El Barça, eso ya va a depender de él... Ojalá que vuelva".

Messi y Tebas, una relación tirante durante muchos años.

Además, Tebas destacó que al astro argentino "también le vendría bien que vuelva al fútbol español, sobre todo al equipo que siempre ha sido el que lo vio nacer". Sobre la despedida del jugador del conjunto blaugrana, remarcó: "Creo que ha sido un error incluso para él, en mi opinión, romper ese matrimonio".

El directivo también argumentó que aquello "era una alianza muy beneficiosa a largo plazo para Messi y para el propio Barça". Por último, si bien reconoció que las salidas de los dos cracks tuvo un impacto negativo para LaLiga, cerró: "Creo que tiene que volver antes Messi que Cristiano (Ronaldo)… Pero se fueron y seguimos estando al máximo nivel, ¿no?".

Los números de Messi en Barcelona

El rosarino es una leyenda de la institución y el máximo ídolo histórico. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, disputó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos.