"Leonardo Messi": la historia del hombre que llevó a Lionel a la Selección Argentina

Omar Souto, el hombre que llevó a Lionel Messi a la Selección Argentina, recordó los insólitos detalles que ocurrieron en 2003. La curiosa anécdota de "Leonardo Messi" en la charla con Jorge, padre y representante del crack.

Si bien ya se conoce que Lionel Messi rechazó a España desde pequeño para jugar en la Selección Argentina, quien aportó muchos detalles al respecto fue uno de los principales responsables de que el crack haya vestido la camiseta albiceleste. Se trata de Omar Souto, un histórico que trabaja en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) desde 1996. Si bien cumplió diferentes funciones, en la actualidad se desempeña como el gerente de Selecciones Nacionales.

El hombre de 76 años fue entrevistado en vivo en la televisión por el programa TNT Fútbol (TNT Sports) y allí recordó cómo fue el arribo de "Leo" a los equipos juveniles de su país natal en 2004. A puro detalle, una de las personas más queridas por el plantel de "La Scaloneta" repasó la forma en la que se puso en contacto con Jorge Messi, padre y representante del crack, para llevar a su hijo a Buenos Aires cuando ya se perfilaba como una de las grandes joyas de Barcelona.

Cómo llegó Messi a la Selección Argentina y la anécdota de "Leonardo Messi"

Durante la conversación en el estudio del canal, el gerente de Selecciones Naciones afirmó que “Messi juega en la Selección Argentina porque él quiso. De España lo tentaban desde Barcelona para jugar para ellos...". Incluso, profundizó en que "Hugo Tocalli (el entonces DT de la Sub 20) lo conocía porque Claudio Vivas (el ayudante técnico de Marcelo Bielsa en la Mayor) le había traído un video" y añadió que "Hugo le pregunta a (Juan Pablo) Sorín y a (Javier) Saviola (que jugaban en "El Blaugrana" y en el Seleccionado) por ‘este pibe de las Inferiores de Barcelona’ y no le contestaron nada”.

Omar Souto recordó cómo fue la curiosa llegada de Messi a la Selección Argentina.

Con una sonrisa de por medio, Omar reconoció que “Tocalli pensó que le estaban metiendo un perro" y amplió: "Fuimos a jugar el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes (en 2003), salimos a caminar con Tocalli y un delegado de Valencia que estaba con España le dice: ‘Hugo, ¿por qué no trajiste al jugador del Barcelona? Es mucho más que todos los que tenés acá´’”. Con sinceridad, Souto recordó: “Volvimos a Buenos Aires y me olvidé de Messi, de todos. Viene a una práctica Hugo y me dice ‘hay que traer al jugador de Barcelona, a Messi´".

"Lo tuve que rastrear y me habían dicho que estuvo en Newell’s, llamé allá y nada... Me dijeron que había estado en River, lo mismo. Agarré y me fui a un locutorio en Monte Grande y saqué la hoja del directorio de los Messi", detalló el entrevistado. "Empecé a llamar y, en una de las llamadas, hablé con la abuela y me da el número del tío. Cuando hablo con el tío, me da el número del padre", declaró uno de los históricos de la AFA.

"Llamo y hablo con Jorge y pedí por ‘Leonardo Messi’, porque me dijeron que le decían ´Leo´", rememoró Souto. Incluso, agregó: "El padre me aclara el nombre y me dice ‘al fin llamaron, porque mi hijo quiere jugar para la Selección Argentina’". También dijo que "ahí Julio Grondona (el entonces presidente de la AFA) y Hugo armaron los partidos en Argentinos Juniors y en Uruguay. Jugó los dos partidos y desde ahí quedó en la Selección”.

Omar Souto no ve posible que Messi llegue a Newell´s

Por último, el gerente de Selecciones Nacionales opinó, con relación al astro de PSG, que “el 10 no puede venir a jugar a la Argentina, ¿cómo hace? Si no puede salir a la puerta acá...". Además, comparó lo que le ocurrió cuando "Pelusa" lideraba a "La Albiceleste" y concluyó: "Viví con (Diego) Maradona cuando fue técnico. Fuimos a Mar del Plata y nos hospedamos en el Hotel Provincial. Diego salía al otro día a las 15 para ir al entrenamiento. Eran las 22 y había 2000 personas... Vos les decías que él no salía hasta mañana a las 15 y a la hora había 3000 personas”.