Jugó con Messi en Barcelona, lo eliminó de un Mundial y se acaba de retirar a los 31 años

Un ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona anunció su prematuro retiro a los 31 años: de quién se trata.

Un ex jugador del Barcelona anunció su temprano retiro a los 31 años y la noticia sacudió al mundo del fútbol. Luego de que varios rumores circularan la semana pasada, Samuel Umtiti confirmó que abandona definitivamente la actividad a través de un video publicado en sus redes sociales. El defensor central, quien fue campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018 y quien levantó siete títulos con el conjunto culé mientras era compañero de Lionel Messi, tomó la decisión debido a las constantes lesiones que sufrió en su rodilla en los últimos años, las cuales le impidieron jugar con normalidad: "Lo di todo respetando mis valores, y espero que esta sea la imagen que la gente guarde de mí", expresó.

Según informó el medio RMC Sport, el nacido en Camerún pero nacionalizado francés visitó el pasado viernes las instalaciones del Olympique de Lyon, club en el que realizó divisiones inferiores, para filmar las últimas imágenes de su mensaje de despedida. En él, Umtiti incluyó subtítulos en francés y en catalán, un claro guiño para el cuadro blaugrana, en donde jugó durante seis temporadas y ganó siete títulos: "Hoy, estoy orgulloso del camino que he recorrido, en paz con mi carrera", concluyó. Su publicación se llenó rápidamente de comentarios por parte de colegas que lo felicitaron por su laureada trayectoria en el deporte.

El principio del fin para la carrera de Umtiti fue la consagración en la cita mundialista de 2018 con 'Les Bleus': a pesar de arrastrar numerosos problemas en su rodilla durante su etapa en el Barcelona (llegó a estar más de seis meses de baja), el defensor central se exigió físicamente para estar presente en el certamen disputado en Rusia. Además de ser campeón, fue clave con un gol frente a Bélgica en semifinales para obtener el pase a la final. "Forcé mi rodilla en el Mundial y no me arrepiento. Ahora soy campeón del mundo", reconoció en una entrevista en 2019.

La carrera de Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia y retirado a los 31 años

El nacido en Yaundé, capital de Camerún, llegó a Lyon cuando tenía apenas dos años y fue fichado por los ojeadores del Olympique a los ocho. En las divisiones inferiores llegó a ser capitán y, aunque comenzó jugando como delantero, se formó como defensor gracias a potencia y físico. Su debut profesional se produjo en enero de 2012 con 18 años, en una victoria ante el AS Duchère por Copa de Francia; desde entonces, se ganó un lugar en el equipo titular y fue un pilar de la defensa hasta su salida en 2016, año en el que fichó para el Barcelona de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

Su pase le costó al cuadro culé 25 millones de euros. Allí llegó a jugar 133 partidos y a levantar siete títulos, conformando la dupla de zagueros junto con el argentino Javier Mascherano. En 2018, Umtiti fue parte de la Selección de Francia que se consagró campeona del mundo en Rusia tras vencer a Croacia por 4 a 2 en la final. Ese logro, si bien importante para su carrera, significó una seguidilla de lesiones de rodilla de las que el futbolista nunca logró recuperarse completamente. En agosto de 2022, luego de una irregular estadía en el 'Barça', fue cedido a préstamo al Lecce de Italia; logró disputar 25 encuentros antes de firmar para el Lille, su último club como jugador antes de anunciar su retiro de la actividad.

Tres Copas del Rey, dos ligas y dos Supercopas: Umtiti levantó siete títulos con el 'Barça' en su paso por el club.

El paso por el elenco francés fue un gran sacrificio para el defensor, que estuvo presente en apenas 13 cotejos antes de sufrir una nueva lesión que lo marginó durante la última temporada. "Lo intenté todo en el Lille para volver. Poca gente sabe el esfuerzo que hice, pero mi cuerpo no lo sufrió. Y solo puedo agradecer al club su apoyo", dijo.

Los números de Samuel Umtiti en su carrera profesional