Racing vs. Barcelona por el Mundial de Clubes Sub 18: hora, TV en vivo y cómo ver online

Racing vs. Barcelona por el Mundial de Clubes Juvenil: horario, TV y cómo ver online.

La categoría Sub 18 de Racing Club enfrentará un compromiso histórico: este miércoles, jugará ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes Juvenil 2025 en búsqueda de consagrarse en lo más alto del fútbol a nivel juvenil. La 'Academia', dirigida técnicamente por Matías 'Chaco' Martínez, llegó hasta esta instancia invicto: además, superó a Betis en un partido agónico por los cuartos de final y dio el gran batacazo del certamen al vencer en semifinales a Real Madrid.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Barcelona por el Mundial de Clubes Juvenil, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juega Racing vs. Barcelona la final del Mundial de Clubes Sub 18?

La definición por el título entre Racing y Barcelona de España se disputará este miércoles 10 de septiembre del 2025 desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de la ciudad de Córdoba. El duelo contará con la transmisión en vivo en el streaming online a través de Disney+, la plataforma paga de ESPN.

Cómo llegan Racing y Barcelona a la final del Mundial de Clubes Juvenil

El conjunto de Avellaneda, conformado por jugadores categorías 2008 y 2009 (Sexta y Séptima, respectivamente), pasó con autoridad la fase de grupos, en la cual quedó invicto con tres victorias: venció a Sevilla en el debut por 2 a 1, a Corinthians por la mínima y goleó 4 a 1 a Pogba Academy en el cierre. En cuartos de final, se impuso ante el Real Betis por 5 a 4 en un duelo para el infarto a falta de dos minutos, gracias a un golazo de Lucas Álvarez quien, tras dejar desparramado al arquero rival, definió con el arco vacío para desatar el festejo de sus compañeros.

Tras un sorteo para definir los cruces de semifinales, Racing se cruzó con el Real Madrid, una parada difícil para acceder el partido decisivo. A pesar de la intensidad del 'Merengue' en los minutos iniciales, el equipo argentino capitalizó muy bien los errores del contrario y se puso dos tantos en ventaja por las conversiones de Bautista Pérez y Aquiles Mansilla. Si bien Alejandro Mora descontó, los españoles no lograron revertir el resultado y sellaron un triunfo que quedará en la historia del club.

Por su parte, el Barcelona superó al Benfica y al Como de Italia en primera instancia, pero el empate frente a River Plate lo dejó segundo por tener menor diferencia de gol. En los dos duelos de fase eliminatoria, primero frente a Corinthians y después contra Palmeiras, obtuvo el mismo resultado: igualó 2 a 2 en el tiempo regular y los superó por 4 a 2 en la tanda de penales.

Erik Florentín (derecha) es una de las grandes figuras de la 'Academia' en el Mundial de Clubes que se está disputando en Córdoba, España.

El camino de Racing a la final del Mundial de Clubes Sub 18

Sevilla (España) 1-2 Racing - Grupo A. Racing 1-0 Corinthians (Brasil) - Grupo A. Racing 4-1 Pogba Academy (Francia) - Grupo A. Betis (España) 4-5 Racing - Cuartos de final. Real Madrid 1-2 Racing - Semifinal. Racing vs. Barcelona - Final - Miércoles 10 de septiembre del 2025 a las 17 horas de Argentina.

La clasificación y los resultados del Mundial de Clubes Sub 18

Fase de Grupos:

Grupo A:

Racing 9 puntos. Corinthians 6. Sevilla 3. Pogba Academy 0.

Grupo B:

River 7 puntos (+5 de diferencia de gol). Barcelona 7 (+2). Benfica (Portugal) 3. Como (Italia) 0.

Grupo C:

Palmeiras 9 puntos. Real Madrid 6. Betis 3. Córdoba 0.

Cuartos de final:

Betis 4-5 Racing.

Real Madrid 2-0 River.

Sevilla 1-2 Palmeiras.

Barcelona 2-2 (4-2) Corinthians.

Semifinales:

Real Madrid 1-2 Racing.

Barcelona 2-2 (4-2) Palmeiras.

Final: