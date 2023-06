Jorge Messi confirmó que habló con Laporta y Lionel Messi se acerca a Barcelona: "Le gustaría"

Lionel Messi está a un paso de volver a Barcelona. El testimonio de Jorge Messi, su padre y representante, y cuál es la postura de LaLiga sobre el posible fichaje.

Lionel Messi está a un paso de volver a Barcelona, de acuerdo con las revelaciones de su padre y representante Jorge Messi. El agente del jugador se reunió con el presidente del club, Joan Laporta, en la casa del propio dirigente. Al salir de la misma, el rosarino dialogó con la prensa presente y fue contundente: "A Leo le gustaría volver y a mí también".

Sin embargo, también aclaró que todavía hay que "hablar un montón de cosas", aunque al mismo tiempo se sinceró: "Confiamos en que Leo pueda regresar". Ante la consulta de si han hablado "algo concreto" con el máximo directivo de la entidad de la Ciudad Condal, Jorge respondió con un "sí tajante" antes de ingresar a un edificio y retirarse sin más declaraciones.

Qué falta para que Messi vuelva a Barcelona

Más allá de que las palabras del agente del capitán de la Selección Argentina fueron escuetas al respecto, la prensa catalana da casi por hecho que "El Barça" conseguirá el visto bueno de LaLiga con relación al plan de viabilidad para la temporada 2023-24. La institución todavía tiene que reducir en al menos 200 millones de euros su masa salarial para poder competir en el torneo presidido por Javier Tebas, un "enemigo" histórico de los balugranas.

Luego de las salidas de los capitanes Sergio Busquets y Jordi Alba, amigos y excompañeros de "La Pulga", la institución ya hizo una parte del trabajo en ese sentido. Incluso, con tal de hacer realidad el sueño del retorno del máximo ídolo de la historia, podrían marcharse otros jugadores como Ferran Torres, Ansu Fati y Franck Kessié.

Jorge Messi admitió que se reunió con Laporta, el presidente de Barcelona.

Ahora, será la liga española la que decida si el esquema presentado por los "Culés" será válido o no. Si durante la primera mitad de junio es aprobado y Lionel encaja en el proyecto, el regreso al club de su vida será casi un hecho. El interés desde Inter Miami viene de muchos años, aunque "Leo" no tendría contemplado marcharse a Estados Unidos en el corto plazo. Por lo tanto, si no es Barcelona, todas las miradas apuntan hacia Asia.

Los números de Messi en Barcelona

El rosarino es una leyenda de la institución y el máximo ídolo histórico. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, disputó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos.

La oferta desde Arabia Saudita para Messi

El club que va con todo por el astro albiceleste es Al-Hilal, el archirrival del Al-Sadd de Cristiano Ronaldo. La propuesta inicial por parte del conjunto asiático es de exactamente el triple de lo que cobra "CR7": 600 millones de euros brutos por año. De esta forma, el reciente campeón del mundo con la Selección Argentina pasaría a percibir aproximadamente 50 millones de euros por mes. "Leo" ganaría más de 5.000 pesos argentinos por segundo en Arabia Saudita. No obstante, se trata de un certamen poco competitivo al que el delantero prefiere no ir antes de la Copa América 2024.

Las pocas chances de los Manchester y Newell´s

Por último, con escasas posibilidades, aparecen el City, el United y "La Lepra". El equipo dirigido por su exentrenador Pep Guardiola se ilusiona con la llegada de "Leo" a la Premier League y los rumores desde Europa señalan que "Los Diablos Rojos" también sondearon al entorno del argentino. Mientras tanto, desde la mitad rojinegra de Rosario siempre sueñan con ver a Lionel con la camiseta del equipo del que es hincha. Con el correr de las horas, se empezaron a mencionar con menos fuerza las opciones de Chelsea y Newcastle.