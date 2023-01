El técnico del PSG dijo lo que todos pensaban de Messi: "No sé cómo están las cosas"

Christophe Galtier, el técnico del PSG, habló del presente de Lionel Messi y lanzó una frase reveladora sobre su futuro en el club.

Christophe Galtier, técnico del PSG, habló del presente de Lionel Messi en el club a horas del regreso del astro rosarino a las canchas tras el Mundial de Qatar 2022. El DT se refirió al atacante de la Selección y no sólo a lo que vive en la actualidad, sino también a lo que se viene para su carrera luego de levantar el trofeo más preciado. El estratega francés prepara todo para el próximo compromiso de su equipo en el que la "Pulga" regresaría a la formación inicial.

Si bien no está confirmada su presencia, es muy posible que el diez de la "Albiceleste" sume minutos en el Parque de los Príncipes cuando el Paris Saint Germain reciba al Angers este miércoles 11 de enero por la fecha 18 de la Ligue 1. De esta manera, el mejor del mundo regresaría al verde césped tras la final de la Copa del Mundo del pasado 18 de diciembre ante Francia. Antes de esto, su entrenador se deshizo en elogios y dijo lo que todos piensan del futbolista argentino.

"Sí, hay negociaciones con la directiva sobre la extensión del contrato de Leo. No sé cómo están las cosas porque no discuto con él sobre este tema. Pero veo a Leo muy feliz en París", sostuvo Galtier en conferencia de prensa en la previa de un nuevo compromiso del PSG. Claro que, todo dependerá de la decisión que tome el jugador una vez que finalice su vínculo en el mes de junio de 2023.

Lo que aún se desconoce es si habrá o no un homenaje para el héroe de la "Scaloneta" en Qatar. Si bien sus compañeros lo reconocieron a las pocas horas de su arribo a Francia -con la ausencia de Kylian Mbappé- aún no salió al campo de juego y todo indica que la ocasión será este miércoles. Al margen de que la final del Mundial fue contra Francia y el ex Barcelona la rompió, los fanáticos demostraron un cariño especial por él en varias ocasiones.

Messi volvió a PSG: la curiosa reacción del hermano de Mbappé que se hizo viral

Ethan Mbappé, hermano de Kylian, fue tendencia durante la mañana del pasado miércoles 4 de enero de 2023 en la Argentina. El joven, que también juega en PSG, tuvo una curiosa reacción al pasillo de bienvenida que le organizó el club a Lionel Messi después de haber sido campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, en la final justamente frente a Francia.

Mientras el delantero rosarino de 35 años era aplaudido por sus compañeros en el recibimiento especial que le preparó París Saint-Germain en su vuelta al club tras la Copa del Mundo, era todo sonrisas y alegría... Menos para Ethan Mbappé. La mala cara que puso el futbolista de 16 años mientras miraba fijamente a "La Pulga" provocó los memes, las cargadas y todo tipo de burlas por parte de los fanáticos albicelestes, sobre todo en Twitter.