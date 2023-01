Mbappé no estará en el recibimiento a Messi por ser campeón del mundo: los motivos

Kylian Mbappé no estará en el recibimiento del PSG a Lionel Messi tras consagrarse campeón del mundo. Los motivos del faltazo del delantero francés que quedó en segundo lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Kylian Mbappé no estará para el recibimiento del PSG a Lionel Messi tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. El diez de la Selección tuvo su merecido descanso junto a su familia una vez que terminó el torneo y ya emprendió viaje hacia Francia para retomar la temporada junto al plantel del elenco parisino. Sin embargo, el delantero que quedó en segundo lugar en la Copa del Mundo no estará para compartir un momento especial con él.

Como sucedió con la gran mayoría de los futbolistas que gritaron campeón el pasado 18 de diciembre, la "Pulga" tendrá su homenaje. Desde la institución tomaron una drástica decisión al respecto y los dos jugadores no se cruzarán hasta dentro de unos días, lo cual generó incertidumbre. El Paris Saint Germain determinó esta inesperada medida a poco más de una semana de un nuevo compromiso correspondiente a la Ligue 1.

El PSG le dio vacaciones a Kylian Mbappé por una semana y, de esta manera, estará ausente en lo que será el agasajo a Lionel Messi por consagrarse en Qatar. Cabe destacar, que el atacante fue uno de los primeros en regresar a su país y volver a entrenar con el club, por lo que no tuvo receso más allá de las fiestas. A su vez, también le servirá para prepararse con todo de cara a lo que se viene en la temporada en la que buscará nuevamente la UEFA Champions League que se le negó en varias ocasiones.

El primer partido que el conjunto de la capital francesa tendrá por delante será el próximo miércoles 11 de enero ante el Angers en el Parque de los Príncipes por la fecha 18 del campeonato local. La "Pulga", que arribará en las próximas horas a París, seguramente estará disponible para el entrenador y probablemente comparta equipo con su compañero y rival en la final del Mundial. El mencionado certamen continental se reanudará recién a mediados de febrero y el rival a vencer en octavos de final será el Bayern Munich de Alemania.

Mbappé le respondió a "Dibu" Martínez y contó qué le dijo a Messi al oído

En uno de los partidos jugados por el París Saint-Germain en el regreso de la Ligue 1, el atacante detalló de qué hablaron en el campo de juego del Lusail con el capitán argentino, que además es su compañero en el equipo parisino. “Hablé con Messi después del partido, lo felicité... Era importante para él, para mí también, pero perdí y hay que mostrar madurez para felicitar", se sinceró.

Ya con respecto a las cargadas del arquero marplatense de 30 años, el ex Mónaco remarcó de manera tajante: "¿Los festejos? No son mi problema...". Con cara de fastidio, uno de los mejores futbolistas del mundo remató: "No gasto energía en cosas tan triviales".