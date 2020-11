Lionel Messi fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina, que anoche le ganó 2-0 a Perú por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Al crack se lo notó muy activo, participativo y, pese a que no pudo convertir, fue el líder futbolístico del elenco conducido por Lionel Scaloni. Sin embargo, tras la finalización del encuentro, un periodista lo entrevistó y le hizo una insólita pregunta que sin dudas lo incomodó: "Ya no tenés 25 años".

Agachado y tomándose las rodillas: así terminó Messi el partido en el estadio Nacional de Lima, donde Nicolás González y Lautaro Martínez marcaron los goles del triunfo que significó uno de los mejores encuentros de la era Scaloni. El capitán de la Selección corrió, metió y aportó mucho juego. Terminó agotado, aunque con energías para brindarle una entrevista a la televisión peruana.

Leo se mostró muy predispuesto para brindar una nota y se tomó unos minutos para analizar el desempeño de la Albiceleste: "Estoy contento por la victoria; la necesitábamos después del partido del otro día, que no pudimos ganar. Fuimos superiores. Hicimos un grandísimo partido, convertimos, creamos situaciones. Se ganó y sumar es buenísimo. Fuimos superiores desde el principio, con muchas ocasiones de gol. Es importante ganar en las Eliminatorias, que siempre son complicadas".

En tanto, Messi se refirió al empate por 1-1 frente a Paraguay y lo comparó con el triunfo ante Perú: "El segundo tiempo del otro día fue bueno. Fuimos superiores, pero nos faltó el gol. Y hoy seguimos en la misma línea, pero convertimos. Incluso levantamos un poquito. Éste es el camino que tenemos que seguir. Vamos haciéndonos fuertes como equipo y como grupo".

La pregunta del periodista que incomodó a Messi tras la victoria por 2-0 de la Selección Argentina vs. Perú:

Lionel Messi (33 años) jamás se imaginó que se encontraría con una pregunta tan rebuscada. El periodista tomó aire y expresó: "Escuché mucha prensa argentina en la última semana. Y hay muchos matices. Algunos dicen que Argentina intenta, pero Messi de repente retrocede demasiado para llevar la pelota. Y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años. De repente no. ¿Tú cómo te sientes y qué le quieres dar a la Selección Argentina?".

Si bien se mostró incómodo, Messi intentó darle una buena respuesta. Y así fue: "Siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo, porque me siento capacitado para poder hacerlo, poder seguir ayudando a este grupo, y poder seguir peleando por la camiseta me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar. Si no, no. Pero me siento bien para seguir trabajando, seguir viniendo con el grupo y sumando partidos y victorias como éstas".