Racing vs Peñarol por Copa Libertadores: FÚTBOL LIBRE, en vivo, cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing vs Peñarol por Copa Libertadores: cuándo juegan

Racing buscará dar un paso importante hacia los cuartos de final cuando visite al Peñarol este martes, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La Academia enfrentará a un Carbonero que atraviesa un momento extraordinario con cinco triunfos consecutivos y que viene de golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo. El encuentro será clave para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar en el torneo continental más prestigioso de América.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y Peñarol, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y Peñarol?

El partido entre Racing Club y Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 12 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Raphael Claus.

El conjunto de Gustavo Costas llega a este compromiso tras igualar 0-0 con Boca Juniors en La Bombonera por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. La Academia atraviesa un momento irregular en el campeonato local, donde ha logrado apenas un triunfo en cuatro jornadas disputadas y ocupa la 12° posición de la Zona A con solo 4 puntos. Sin embargo, el equipo de Avellaneda mantiene intacta su chapa de último campeón de la Sudamericana.

Racing ganó el Grupo E de la Libertadores y quiere seguir de racha continental, aprovechando la estirpe de último campeón de la Sudamericana y de la Recopa. El club busca demostrar que su irregular presente en el torneo local no afecta su rendimiento en competencias internacionales, donde históricamente ha mostrado una cara diferente y más competitiva.

La buena noticia para el equipo de Gustavo Costas es que podrá contar con Marcos Rojo para el encuentro. El experimentado defensor no está habilitado para sumar minutos en la Liga Profesional pero sí puede estar presente en Montevideo. Además, Racing recupera a figuras importantes como Gabriel Arias, el hombre que bajo los tres palos más partidos internacionales disputó en la historia del club con 54 encuentros, y Santiago Solari, quien superó una lesión en el isquiotibial.

Por su parte, Peñarol llega entonado luego de golear 3-0 a Nacional en el clásico disputado en el Campeón del Siglo por la Fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El Carbonero es líder del Clausura 2025 del fútbol uruguayo con dos victorias en dos jornadas disputadas y es el último campeón del Intermedio. El equipo de Diego Aguirre ha perdido un solo partido de los últimos 21 disputados.

El conjunto aurinegro logró clasificar a octavos de la Libertadores tras quedar segundo del Grupo H, detrás de Vélez, y llega con una racha impresionante de cinco triunfos al hilo con apenas un gol en contra. Peñarol cuenta con una rica historia en la Copa Libertadores, habiendo obtenido cinco títulos del torneo continental, lo que lo convierte en uno de los equipos más exitosos en la competencia y un rival de mucho respeto para cualquier conjunto sudamericano.

Este duelo de octavos de final representa una oportunidad única para ambos equipos de avanzar en la competencia más prestigiosa del continente. Racing buscará aprovechar su experiencia reciente en torneos internacionales, mientras que Peñarol confiará en su gran momento futbolístico y en la ventaja de jugar como local en un estadio que conoce perfectamente y donde viene mostrando un rendimiento sobresaliente.

Formaciones probables de Peñarol y Racing Club

El técnico de Racing Club, Gustavo Costas, podrá contar con el retorno de jugadores importantes para este encuentro decisivo. Gabriel Arias regresará al arco tras descansar en el clásico ante Boca, donde Facundo Cambeses fue la figura del partido. El arquero es una pieza clave en el esquema de Costas y su presencia brinda tranquilidad al fondo de la Academia. Además, Santiago Solari y Gabriel Rojas también estarán disponibles tras superar sus respectivas molestias físicas.

La gran novedad para Racing será la presencia de Marcos Rojo, quien irá al banco de suplentes y podrá aportar toda su experiencia en partidos de esta magnitud. El defensor de 35 años quiere ganar su segunda Libertadores, luego de coronarse en 2009 con Estudiantes. Las bajas confirmadas para la Academia son Gastón Martirena, Bruno Zuculini y Matías Zaracho, los tres en recuperación de desgarros grado dos. En defensa, la duda está entre Franco Pardo o Marco Di Cesare, mientras que en el sector izquierdo podría tener más chances Agustín García Basso.

Por el lado de Peñarol, Diego Aguirre mantendrá el sistema 4-2-3-1 que le viene funcionando hace un año y medio. El técnico confirmó su respaldo hacia el arquero chileno Brayan Cortés, quien debutó nada menos que en el clásico ante Nacional. En defensa, Emanuel Gularte acompañará a Javier Méndez y Nahuel Herrera en la zaga, con el capitán Maximiliano Olivera por el sector izquierdo. El argentino Eric Remedi está disponible pero viene de cinco semanas sin fútbol.

Las bajas confirmadas para el Carbonero son Pedro Milans y Alejo Cruz por lesión, descartados para enfrentar a Racing. En el mediocampo, Jesús Trindade e Ignacio Sosa formarán la dupla de volantes centrales tras sus buenos rendimientos ante Progreso y Nacional. En ataque, Javier Cabrera será titular por la banda derecha, mientras que Diego García completará el mediocampo ofensivo junto a Leonardo Fernández, con Maximiliano Silvera como referencia de área.

Probable formación de Racing Club: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Duván Vergara, Adrián "Maravilla" Martínez.

Probable formación de Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.

Peñarol vs Racing Club: Ficha técnica