¿Cómo estará el tiempo en Buenos Aires este domingo?

Este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores terminará con un clima frío y presencia de niebla, pero sin mayores complicaciones meteorológicas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan neblinas durante la madrugada y la mañana del domingo, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado por la tarde y la noche.

En cuanto a las temperaturas, el SMN anticipó que las marcas oscilarán entre 4 grados de mínima y 17 grados de máxima, lo que indica un ambiente fresco para la época. Este panorama invita a abrigarse bien, especialmente en las primeras horas del día cuando la sensación térmica es más baja.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

Para el lunes , el pronóstico prevé un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán desde 5 hasta 19 grados , manteniendo la sensación agradable pero fresca.

, el pronóstico prevé un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán desde , manteniendo la sensación agradable pero fresca. El martes se repetirá esta tendencia, con un cielo que seguirá parcialmente cubierto y temperaturas que oscilarán entre 6 y 19 grados . De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires vivirá unos días con buen tiempo, pero sin calor, ideal para quienes prefieren un clima templado.

se repetirá esta tendencia, con un cielo que seguirá parcialmente cubierto y temperaturas que oscilarán entre . De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires vivirá unos días con buen tiempo, pero sin calor, ideal para quienes prefieren un clima templado. El miércoles habrá abundante nubosidad y tiempo ligeramente inestable, aunque muy baja chance de alguna lluvia. Lo más trascendental estará dado por el nuevo descenso fuerte de las temperaturas, con máximas de solo 12 a 13 °C.

habrá abundante nubosidad y tiempo ligeramente inestable, aunque muy baja chance de alguna lluvia. Lo más trascendental estará dado por el nuevo A partir del jueves se iniciará entonces otro periodo de tiempo muy estable, con mañanas bien frías.

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico para el cierre del fin de semana y adelantó cómo seguirá el clima en los próximos días.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

A partir del viernes y sábado volverán a subir lentamente las temperaturas en Capital Federal y el conurbano, con vientos dominantes del noreste. Habrá un progresivo aumento de nubosidad hacia el fin de semana, y podría darse cierta inestabilidad entre mediados del sábado y el domingo, aunque hasta ahora, sigue siendo muy baja la chance de que vuelva a llover sobre Buenos Aires.