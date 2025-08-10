Este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores terminará con un clima frío y presencia de niebla, pero sin mayores complicaciones meteorológicas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan neblinas durante la madrugada y la mañana del domingo, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado por la tarde y la noche.
En cuanto a las temperaturas, el SMN anticipó que las marcas oscilarán entre 4 grados de mínima y 17 grados de máxima, lo que indica un ambiente fresco para la época. Este panorama invita a abrigarse bien, especialmente en las primeras horas del día cuando la sensación térmica es más baja.
Pronóstico extendido para Buenos Aires
- Para el lunes, el pronóstico prevé un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán desde 5 hasta 19 grados, manteniendo la sensación agradable pero fresca.
- El martes se repetirá esta tendencia, con un cielo que seguirá parcialmente cubierto y temperaturas que oscilarán entre 6 y 19 grados. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires vivirá unos días con buen tiempo, pero sin calor, ideal para quienes prefieren un clima templado.
- El miércoles habrá abundante nubosidad y tiempo ligeramente inestable, aunque muy baja chance de alguna lluvia. Lo más trascendental estará dado por el nuevo descenso fuerte de las temperaturas, con máximas de solo 12 a 13 °C.
- A partir del jueves se iniciará entonces otro periodo de tiempo muy estable, con mañanas bien frías.
¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
A partir del viernes y sábado volverán a subir lentamente las temperaturas en Capital Federal y el conurbano, con vientos dominantes del noreste. Habrá un progresivo aumento de nubosidad hacia el fin de semana, y podría darse cierta inestabilidad entre mediados del sábado y el domingo, aunque hasta ahora, sigue siendo muy baja la chance de que vuelva a llover sobre Buenos Aires.