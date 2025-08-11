Qué ver en Netflix: recomendaciones del lunes 11 al domingo 17 de agosto 2025

Estrenos de acción, drama, comedia y documentales para todos los gustos

La segunda semana de agosto llega con una gran selección y regresos que prometen captar la atención de los usuarios de Netflix. Entre series de suspenso, dramas románticos y películas llenas de acción, la plataforma presenta opciones para todos los gustos, desde producciones originales hasta continuaciones esperadas de grandes éxitos.

Happy Gilmore 2

El legendario golfista Happy Gilmore, interpretado por Adam Sandler, regresa al campo para cumplir el último deseo de su hija. Con su característico temperamento explosivo y su estilo poco convencional, deberá enfrentarse a nuevos desafíos dentro y fuera del green.

Las guerreras k-pop

En esta propuesta animada y de acción, las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey alternan giras mundiales con misiones secretas. Armadas con superpoderes únicos, protegen a sus fans de amenazas sobrenaturales que ponen en riesgo sus vidas.

Mi año en Oxford

Un drama romántico que sigue a una joven estadounidense que logra ingresar a la Universidad de Oxford. Su vida cambia al enamorarse de un profesor encantador que guarda un secreto capaz de alterar sus planes y sus sueños.

Gladiador II

En esta secuela cargada de acción y drama histórico, un gladiador con un linaje legendario desafía al Coliseo romano para vengar las injusticias cometidas por los emperadores. Entre batallas sangrientas y alianzas inesperadas, buscará asegurar su lugar en la historia.

Fiasco total: La toma del Área 51

Basada en hechos reales, esta comedia documental repasa cómo una simple broma en redes sociales sobre asaltar una base militar derivó en un fenómeno viral. Memes, transmisiones en vivo y la reacción de las autoridades convierten esta historia en un retrato del poder de internet.

Indomable

Un agente se adentra en el salvaje Parque Nacional de Yosemite para investigar la misteriosa muerte de una mujer. Pronto descubrirá que en ese territorio las reglas humanas no tienen valor y que la naturaleza impone sus propias leyes.

La desaparición de Amy Bradley

Esta serie documental narra el caso real de una joven de 23 años que desapareció sin dejar rastro de un crucero en 1998. Con testimonios y material de archivo, se reconstruye la lucha de su familia por obtener respuestas más de dos décadas después.

Conversaciones con asesinos: Las cintas del Hijo de Sam

En este nuevo capítulo de la exitosa franquicia de crímenes reales, entrevistas actuales y grabaciones inéditas revelan detalles del asesino serial David Berkowitz. El documental examina el impacto de sus crímenes en la Nueva York de los años setenta.

Sandman

Lord Morfeo, después de reencontrarse con los Eternos, se ve forzado a tomar una decisión que lo convierte en objetivo de una peligrosa venganza. Esta producción fantástica combina drama, acción y mitología en un universo visualmente deslumbrante.

Merlina

La icónica Merlina Addams regresa con su ingenio mordaz y su agudo sentido de observación. Mientras estudia en la Academia Nunca Más, se enfrenta a una serie de asesinatos que pondrán a prueba su intelecto y sus relaciones.