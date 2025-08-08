Un filme de suspenso del 2014 arrasa en Netflix.

Netflix ofrece un amplio catálogo de series y películas para disfrutar en el fin de semana entrante y uno de los más vistos actualmente es el filme El Apostador (The Gambler). Se trata de una película estrenada en 2014 y protagonizada por Mark Wahlberg que está en el puesto número 4 del ranking de la N roja.

La trama del filme disponible en Netflix se basa en Jim Bennett, profesor de literatura, quien lleva una doble vida marcada por las apuestas de alto riesgo. Su adicción al peligro lo lleva a endeudarse con un gánster y a poner su propia vida como garantía, lo que genera de inmediato el enganche del espectador para saber si el protagonista logra salirse con la suya.

La sinopsis de El Apostador indica que, mientras su vínculo con una de sus alumnas se intensifica, Bennett se ve obligado a jugar su última carta para conseguir una segunda oportunidad. El filme dirigido por Rupert Wyatt dura exactamente 1 hora y 51 minutos, se enmarca dentro del género de suspenso/crime y está de nuevo en auge tras haber llegado al catálogo de Netflix.

El guion de El Apostador fue escrito por William Honahan y se basa en la película de 1974 creada por James Toback. La recepción crítica ante este filme que arrasa en Netflix fue variada: en Rotten Tomatoes obtuvo un 45 % de aprobación sobre 92 reseñas, con una calificación promedio de 5,7 sobre 10, mientras que en Metacritic alcanzó un puntaje de 55 sobre 100, basado en 37 críticas.

Sinopsis oficial de El Apostador

"Un profesor con enormes deudas de juego planea ganar una fortuna, convenciendo a uno de sus estudiantes, un basquetbolista estelar, a hacer trampa en un juego", reza la descripción de Netflix y señala que se trata de una película apta solo para mayores de 16 años.

Elenco de El Apostador, la película disponible en Netflix