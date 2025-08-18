Liga de Quito vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Botafogo se medirá el próximo jueves 21 de agosto ante LDU Quito en la vuelta de la llave 2 de la Copa Libertadores con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio la Casa Blanca a las 19:00 (hora Argentina).

En sus últimos 3 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Botafogo resultó vencedor por 1 a 0.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello Figueroa.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)

: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)

: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)

: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo) Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)

Los resultados de Botafogo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Universidad de Chile 1 vs Botafogo 0 (2 de abril)

: Universidad de Chile 1 vs Botafogo 0 (2 de abril) Fase de Grupos : Botafogo 2 vs Carabobo 0 (8 de abril)

: Botafogo 2 vs Carabobo 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)

: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril) Fase de Grupos : Carabobo 1 vs Botafogo 2 (6 de mayo)

: Carabobo 1 vs Botafogo 2 (6 de mayo) Fase de Grupos : Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)

: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo) Fase de Grupos : Botafogo 1 vs Universidad de Chile 0 (27 de mayo)

: Botafogo 1 vs Universidad de Chile 0 (27 de mayo) Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)

Horario Liga de Quito y Botafogo, según país