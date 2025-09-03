Leonardo Balerdi: dónde nació, posición en la que juega y la historia del futbolista

Leonardo Balerdi con la camiseta de la Selección Argentina.

Leonardo Balerdi es una de las últimas grandes apariciones surgidas de las divisiones inferiores de Boca. En poco tiempo supo deslumbrar con sus capacidades para ser observado desde el viejo continente. Esto le permitió ser vendido cuando tenía solamente cinco partidos en primera al Borussia Dortmund, con lo que comenzó su camino en el fútbol europeo que hasta ahora no se detuvo.

Y por otra parte, sus grandes cualidades y proyección le permitieron llegar a la Selección Argentina, en donde aparece como una opción más que interesante para el equipo de Lionel Scaloni con vistas a lo que será el mundial de Qatar 2026. Su buen presente en el Olympique Marsella, un grande e histórico del fútbol francés, le permitieron a Balerdi tener la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste.

Dónde nació Leonardo Balerdi

El defensor Leonardo Balerdi nació en Villa Mercedes, localidad de la provincia de San Luis, Argentina. Es del 26 de enero de 1999 y tiene 26 años.

En qué posición juega Leonardo Balerdi y su historia

Leonardo Balerdi con el Olympique Marsella.

Se desempeña Leonardo Balerdi como defensor central, aunque en sus orígenes jugaba como mediocampista central. Debido a sus condiciones físicas, su posición cambió por decisión de Fabián Fedullo a la de defensor central.​ Su llegada a Boca se produjo gracias al captador Diego Mazzilli, quien organizó una prueba en el club Aviador Origone en Villa Mercedes, ciudad natal de Balerdi. "Se probó de 5. Muy buena técnica muy buen físico y muy buen estilo. Tomé los datos y lo traje a Casa Amarilla", aseguró Mazzilli al referirse a este futbolista.

El 31 de enero de 2018 formó parte del entrenamiento del primer equipo de Boca, y el 27 de marzo, el entrenador Guillermo Barros Schelotto confirmó la inclusión de Balerdi en la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Su debut se produjo el 27 de agosto de 2018 en el encuentro de Boca frente a Huracán, con solidez y firmeza dejó bien parada su imagen en su primer partido.

A principios de enero de 2019, cuando Balerdi, llevaba solamente 5 partidos con Boca, el Borussia Dortmund se hizo con el 100% de su pase por la cifra de €12.000.000. En julio de 2020, Balerdi, fue cedido al Olympique de Marsella, que un año más tarde compró su pase en más de 15 millones de euros y hoy es capitán del equipo, donde tiene contrarto hasta el año 2028 y se encuentra en gran nivel.