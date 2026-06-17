Lautaro Martínez alcanzó a Crespo y está 4°: los 10 máximos goleadores de la Selección Argentina

Lautaro Martínez pasó a Crespo y ya es el 4° máximo goleador de la Selección Argentina.

Lautaro Martínez marcó dos goles en apenas 30 minutos de participación en la Selección Argentina, en esta ocasión en el amistoso internacional frente a Puerto Rico. El delantero de 28 años, de Inter de Milán, ingresó a los 15 del segundo tiempo por José Manuel López y aumentó la diferencia a favor del equipo de Lionel Scaloni, que finalmente se impuso por 6-0 en Miami (Estados Unidos).

Tras lograr otras dos conquistas en los enfrentamientos de preparación para el Mundial 2026 ante Angola y Honduras, con 37 gritos en total, superó a Hernán Crespo y es el cuarto máximo anotador de la historia de la "Albiceleste" mayor. Con un Lionel Messi que parece inalcanzable en la cima, el atacante surgido en Racing Club de Avellaneda puede aspirar a terminar segundo cuando se retire como profesional. Con grandes futbolistas que vistieron esta camiseta desde 1902, el "Toro" tiene el privilegio de estar a un paso del podio, con varios años y posiblemente dos Mundiales por delante todavía.

¿Quiénes son los 10 máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina?

Lionel Messi 114 goles (0,58 de promedio por partido). Gabriel Batistuta 54 goles (0,7). Sergio Agüero 42 goles (0,42). Lautaro Martínez 37 goles (0,48). Hernán Crespo 35 goles (0,55). Diego Maradona 34 goles (0,37). Gonzalo Higuaín 31 goles (0,41). Ángel Di María 31 goles (0,22). Luis Artime 24 goles (0,96). Leopoldo Luque 22 goles (0,49) y Daniel Passarella 22 goles (0,31).

*Quienes están en negrita todavía siguen en actividad.

Lautaro Martínez pasó a Crespo y ya es el 4° máximo goleador de la Selección Argentina.

La Selección Argentina enfrenta a Argelia en el debut en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el martes 16 de junio a las 22 horas de Argentina en el estadio Kansas City de Estados Unidos, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de DirecTV, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, mientras que el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, MiTelefe, Disney+, TV Pública en YouTube, Personal Flow y Telecentro Play.

Las formaciones titulares de Argentina y Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Fares Chaïbi, Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Fecha Partido Horario (Arg) Sede / Estadio Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia 22 Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead) Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria 14 Dallas Stadium (AT&T Stadium) Sábado 27 de junio Argentina vs. Jordania 23 Dallas Stadium (AT&T Stadium)

La Selección Argentina seguirá en Kansas tras el debut: el día a día