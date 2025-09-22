"Robo": furia argentina con el Balón de Oro por las posiciones de Lautaro Martínez y Mac Allister

Los hinchas de la Selección Argentina estallaron por cómo quedaron Lautaro Martínez y Mac Allister en el Balón de Oro.

El Balón de Oro dio a conocer cómo terminaron Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister en la votación final para su edición del 2025, por lo que desató la bronca de los hinchas de la Selección Argentina a través de las redes sociales. Fundamentalmente mediante X (ex Twitter), los fanáticos de la "Albiceleste" demostraron su ira por la sorpresiva colocación de los campeones del mundo.

Es que el delantero de Inter de Italia culminó 20° y el mediocampista ofensivo de Liverpool de Inglaterra acabó 22°. Como suele suceder en este tipo de eventos de la FIFA, que en esta oportunidad se desarrolló en París (Francia), las quejas estuvieron a la orden del día porque muchos consideran que por encima de ambos futbolistas hay otros que no hicieron los méritos suficientes como para estar tan arriba en la elección definitiva.

Las críticas de los hinchas de la Selección Argentina por las posiciones de Lautaro Martínez y Mac Allister

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre del 2025 desde las 16 horas de Argentina, en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de la capital nacional París. Allí, la revista France Football entregará 13 premios en total. La gala se podrá ver en vivo en la televisión por ESPN, en tanto que el streaming online irá por Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

¿Cómo se gana el Balón de Oro?

Los ganadores se definen a través de un proceso de votación riguroso y transparente. En esta edición fueron 180 periodistas deportivos especializados, provenientes de distintos países, quienes elegirán a los ganadores.

Cada miembro debe hacer una lista con cinco jugadores, asignándoles puntos según un sistema escalonado: 6 para el primero, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y 1 al quinto. El jugador que acumule la mayor cantidad de puntos será coronado.

La selección se basa en tres criterios fundamentales:

Desempeño individual e impacto decisivo durante la temporada, valorando la capacidad del jugador para influir en momentos clave. Logros colectivos y aporte al equipo, considerando títulos obtenidos y rendimiento grupal. Fair play y clase deportiva, tanto en el terreno de juego como en la conducta personal.

