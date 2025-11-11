Otro escándalo con Lamine Yamal: por qué fue desconvocado por España

Lamine Yamal, otra vez afuera de España: el motivo de su ausencia para la fecha FIFA.

Lamine Yamal volvió a estar en el centro de la escena internacional, pero no por su talento dentro de la cancha. El crack del Barcelona fue dado de baja por la selección de España para la doble fecha FIFA debido a que se sometió a un tratamiento sin informarle al equipo médico de "La Furia" y generó un nuevo escándalo, luego del contrapunto que ya había tenido con el entrenador del comibnado, Luis de la Fuente, en octubre pasado.

Después de que la pasada semana su nombre figurara entre los citados, este martes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó, a través de un comunicado, que la baja de Yamal fue de último momento. "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, remarcaron en el mensaje oficial.

Además, la casa madre del fútbol español resaltó que el futbolista, de 18 años, no comunicó a nadie del cuerpo médico de su tratamiento y agregó que estuvo al tanto de su situación recién a las 22:40 horas del lunes, cuando la RFEF recibió un parte médico que indicaba que Yamal debía tener un reposo de entre siete y diez días.

Como los partidos ante Georgia y Turquía, por las Eliminatorias Europeas, son el 15 y 18 de noviembre respectivamente, la Federación decidió sacarlo de la convocatoria, ya que no llegaría con los tiempos de recuperación. “Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, se lee en la parte final del comunicado de la RFEF.

Consultado sobre la situación de la joya del conjunto "Culé", el entrenador del seleccionado, De la Fuente, mostró su sorpresa por el procedimiento. "Nunca había vivido una situación así, no creo que sea muy normal. No sabes nada, no te llega ninguna noticia y de repente te lo cuentan”, reveló el DT, de 64 años, en una entrevista con Radio Nacional de España.

A diferencia del entrenador, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, intentó bajar decibeles: “No vamos a activar ninguna polémica. Hay que cuidar al jugador. A veces hay circunstancias que se podían manejar mejor, pero es un jugador de club, de la selección y es importante para ambos. Hay que cuidarlo y esperar que se recupere bien. Son causas sobrevenidas y hay que actuar”.

Cabe recordar que Lamine había pasado por una situación polémica en octubre, también por partidos para la clasificación al Mundial 2026. En los choques contra Georgia y Bulgaria, el zurdo fue convocado por De la Fuente, pero a días de los encuentros adujo dolores en la pierna a raíz de una pubalgia y no se sumó a la concentración. En aquel momento, el Barcelona responsabilizó al seleccionado español por no haberlo cuidado en los duelos de fecha FIFA de septiembre, por lo que se optó por dejarlo recuperar.

El comunicado de la RFEF sobre la baja de Lamine Yamal de España

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.

Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria.

Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".