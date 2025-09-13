EN VIVO
LaLiga

Agenda del fútbol del sábado 13/9: todos los partidos de la fecha por Premier League, Bundesliga, La Liga y Liga Argentina

Conocé todos los horarios y partidos del día.

13 de septiembre, 2025 | 10.31

Este sábado 13 de septiembre promete ser una jornada espectacular para los amantes del fútbol tras la fecha FIFA. Las principales ligas europeas y la Liga Argentina vuelven a la acción y ofrecen una cartelera repleta de encuentros imperdibles que mantendrán a los fanáticos pegados a las pantallas durante todo el día.

Partidos del sábado 13 de septiembre

Liga Profesional Argentina - Torneo Clausura

El fútbol argentino cierra la jornada sabatina con cuatro partidos del Torneo Clausura:

  • Godoy Cruz vs Barracas Central - 14:30 hs
  • Independiente vs Banfield - 16:45 hs
  • Estudiantes vs River Plate - 19:00 hs
  • Sarmiento vs Aldosivi - 21:15 hs

El encuentro más esperado será Estudiantes vs River Plate en La Plata, donde el Millonario buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la lucha por el título.

Premier League - Jornada 4

La liga inglesa presenta una jornada cargada de emociones con siete partidos programados para este sábado:

  • Arsenal vs Nottingham Forest - 09:30 hs
  • Crystal Palace vs Sunderland - 09:30 hs
  • Everton vs Aston Villa - 09:30 hs
  • Fulham vs Leeds United - 09:30 hs
  • Newcastle vs Wolverhampton - 09:30 hs
  • West Ham vs Tottenham - 12:00 hs
  • Brentford vs Chelsea - 12:00 hs

El duelo más atractivo será el derbi londinense entre West Ham y Tottenham, donde los Spurs buscarán mantener su buen momento mientras que los Hammers intentarán dar el golpe en casa.

Bundesliga - Fecha 3

La liga alemana ofrece una jornada matutina ideal para los madrugadores, con seis encuentros programados:

  • Heidenheim vs Borussia Dortmund - 08:30 hs
  • Union Berlin vs TSG Hoffenheim - 08:30 hs
  • VfL Wolfsburg vs FC Köln - 08:30 hs
  • FSV Mainz vs RB Leipzig - 08:30 hs
  • SC Freiburg vs VfB Stuttgart - 08:30 hs
  • Bayern München vs Hamburger SV - 11:30 hs

El partido estrella será Bayern München vs Hamburger SV, un reencuentro especial ya que el Hamburg regresa a la máxima categoría tras su ascenso.

La Liga Española - Jornada 4

La liga española presenta cuatro encuentros distribuidos a lo largo del día:

  • Getafe vs Real Oviedo - 09:00 hs
  • Real Sociedad vs Real Madrid - 11:15 hs
  • Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés - 11:30 hs
  • Atlético de Madrid vs Villarreal - 14:00 hs

Sin dudas, Real Sociedad vs Real Madrid será el plato fuerte de La Liga, con los merengues de Franco Mastantuono visitando el Reale Arena en busca de mantener su liderazgo.

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas