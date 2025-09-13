Agenda del fútbol del sábado 13/9: todos los partidos de la fecha por Premier League, Bundesliga, La Liga y Liga Argentina

Este sábado 13 de septiembre promete ser una jornada espectacular para los amantes del fútbol tras la fecha FIFA. Las principales ligas europeas y la Liga Argentina vuelven a la acción y ofrecen una cartelera repleta de encuentros imperdibles que mantendrán a los fanáticos pegados a las pantallas durante todo el día.
Partidos del sábado 13 de septiembre
Liga Profesional Argentina - Torneo Clausura
El fútbol argentino cierra la jornada sabatina con cuatro partidos del Torneo Clausura:
- Godoy Cruz vs Barracas Central - 14:30 hs
- Independiente vs Banfield - 16:45 hs
- Estudiantes vs River Plate - 19:00 hs
- Sarmiento vs Aldosivi - 21:15 hs
El encuentro más esperado será Estudiantes vs River Plate en La Plata, donde el Millonario buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la lucha por el título.
Premier League - Jornada 4
La liga inglesa presenta una jornada cargada de emociones con siete partidos programados para este sábado:
- Arsenal vs Nottingham Forest - 09:30 hs
- Crystal Palace vs Sunderland - 09:30 hs
- Everton vs Aston Villa - 09:30 hs
- Fulham vs Leeds United - 09:30 hs
- Newcastle vs Wolverhampton - 09:30 hs
- West Ham vs Tottenham - 12:00 hs
- Brentford vs Chelsea - 12:00 hs
El duelo más atractivo será el derbi londinense entre West Ham y Tottenham, donde los Spurs buscarán mantener su buen momento mientras que los Hammers intentarán dar el golpe en casa.
Bundesliga - Fecha 3
La liga alemana ofrece una jornada matutina ideal para los madrugadores, con seis encuentros programados:
- Heidenheim vs Borussia Dortmund - 08:30 hs
- Union Berlin vs TSG Hoffenheim - 08:30 hs
- VfL Wolfsburg vs FC Köln - 08:30 hs
- FSV Mainz vs RB Leipzig - 08:30 hs
- SC Freiburg vs VfB Stuttgart - 08:30 hs
- Bayern München vs Hamburger SV - 11:30 hs
El partido estrella será Bayern München vs Hamburger SV, un reencuentro especial ya que el Hamburg regresa a la máxima categoría tras su ascenso.
La Liga Española - Jornada 4
La liga española presenta cuatro encuentros distribuidos a lo largo del día:
- Getafe vs Real Oviedo - 09:00 hs
- Real Sociedad vs Real Madrid - 11:15 hs
- Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés - 11:30 hs
- Atlético de Madrid vs Villarreal - 14:00 hs
Sin dudas, Real Sociedad vs Real Madrid será el plato fuerte de La Liga, con los merengues de Franco Mastantuono visitando el Reale Arena en busca de mantener su liderazgo.