Agenda del fútbol del sábado 13/9: todos los partidos de la fecha por Premier League, Bundesliga, La Liga y Liga Argentina

Este sábado 13 de septiembre promete ser una jornada espectacular para los amantes del fútbol tras la fecha FIFA. Las principales ligas europeas y la Liga Argentina vuelven a la acción y ofrecen una cartelera repleta de encuentros imperdibles que mantendrán a los fanáticos pegados a las pantallas durante todo el día.

Partidos del sábado 13 de septiembre

Liga Profesional Argentina - Torneo Clausura

El fútbol argentino cierra la jornada sabatina con cuatro partidos del Torneo Clausura:

Godoy Cruz vs Barracas Central - 14:30 hs

Independiente vs Banfield - 16:45 hs

Estudiantes vs River Plate - 19:00 hs

Sarmiento vs Aldosivi - 21:15 hs

El encuentro más esperado será Estudiantes vs River Plate en La Plata, donde el Millonario buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la lucha por el título.

Premier League - Jornada 4

La liga inglesa presenta una jornada cargada de emociones con siete partidos programados para este sábado:

Arsenal vs Nottingham Forest - 09:30 hs

Crystal Palace vs Sunderland - 09:30 hs

Everton vs Aston Villa - 09:30 hs

Fulham vs Leeds United - 09:30 hs

Newcastle vs Wolverhampton - 09:30 hs

West Ham vs Tottenham - 12:00 hs

Brentford vs Chelsea - 12:00 hs

El duelo más atractivo será el derbi londinense entre West Ham y Tottenham, donde los Spurs buscarán mantener su buen momento mientras que los Hammers intentarán dar el golpe en casa.

Bundesliga - Fecha 3

La liga alemana ofrece una jornada matutina ideal para los madrugadores, con seis encuentros programados:

Heidenheim vs Borussia Dortmund - 08:30 hs

Union Berlin vs TSG Hoffenheim - 08:30 hs

VfL Wolfsburg vs FC Köln - 08:30 hs

FSV Mainz vs RB Leipzig - 08:30 hs

SC Freiburg vs VfB Stuttgart - 08:30 hs

Bayern München vs Hamburger SV - 11:30 hs

El partido estrella será Bayern München vs Hamburger SV, un reencuentro especial ya que el Hamburg regresa a la máxima categoría tras su ascenso.

La Liga Española - Jornada 4

La liga española presenta cuatro encuentros distribuidos a lo largo del día:

Getafe vs Real Oviedo - 09:00 hs

Real Sociedad vs Real Madrid - 11:15 hs

Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés - 11:30 hs

Atlético de Madrid vs Villarreal - 14:00 hs

Sin dudas, Real Sociedad vs Real Madrid será el plato fuerte de La Liga, con los merengues de Franco Mastantuono visitando el Reale Arena en busca de mantener su liderazgo.