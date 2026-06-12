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La policía italiana desarticula redes de retransmisiones televisivas ilegales antes del Mundial

12 de junio, 2026 | 04.43

La policía fiscal italiana informó el viernes de que ‌había desmantelado tres ‌centros ilegales de distribución de televisión por banda ancha en Crotone, en la región meridional de Calabria, y había denunciado a cuatro sospechosos, incautando bienes por ​valor de unos ⁠650.000 euros (751.900 dólares).

Las autoridades indicaron ‌que la operación formaba ⁠parte de los ⁠esfuerzos para combatir la piratería digital de cara a la Copa Mundial ⁠de la FIFA 2026 en ​Estados Unidos, Canadá y ‌México, que comenzó el ‌jueves y para la que ⁠la selección italiana no logró clasificarse.

• La red vendía suscripciones piratas que daban acceso a ​contenidos ‌de pago de plataformas como Sky, DAZN, Netflix y Disney+.

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• Las suscripciones ilegales costaban entre 10 y 40 euros, ⁠incluyendo el servicio de atención al cliente.

• Los investigadores identificaron al menos a 2.769 usuarios, y se constató que los ingresos ilegales se reinvertían en la economía legal y ‌en criptomonedas para ocultar su origen.

• Los cuatro sospechosos, todos ellos de nacionalidad italiana, fueron denunciados por violación de los derechos de autor ‌y lavado de dinero.

• Los usuarios se enfrentan a multas administrativas que oscilan ‌entre ⁠154 y 5.000 euros, según informó la policía.

(1 dólar = ​0,8645 euros)

Con información de Reuters

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