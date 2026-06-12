La policía italiana desarticula redes de retransmisiones televisivas ilegales antes del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur - República Checa

La policía fiscal italiana informó el viernes de que ‌había desmantelado tres ‌centros ilegales de distribución de televisión por banda ancha en Crotone, en la región meridional de Calabria, y había denunciado a cuatro sospechosos, incautando bienes por ​valor de unos ⁠650.000 euros (751.900 dólares).

Las autoridades indicaron ‌que la operación formaba ⁠parte de los ⁠esfuerzos para combatir la piratería digital de cara a la Copa Mundial ⁠de la FIFA 2026 en ​Estados Unidos, Canadá y ‌México, que comenzó el ‌jueves y para la que ⁠la selección italiana no logró clasificarse.

• La red vendía suscripciones piratas que daban acceso a ​contenidos ‌de pago de plataformas como Sky, DAZN, Netflix y Disney+.

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• Las suscripciones ilegales costaban entre 10 y 40 euros, ⁠incluyendo el servicio de atención al cliente.

• Los investigadores identificaron al menos a 2.769 usuarios, y se constató que los ingresos ilegales se reinvertían en la economía legal y ‌en criptomonedas para ocultar su origen.

• Los cuatro sospechosos, todos ellos de nacionalidad italiana, fueron denunciados por violación de los derechos de autor ‌y lavado de dinero.

• Los usuarios se enfrentan a multas administrativas que oscilan ‌entre ⁠154 y 5.000 euros, según informó la policía.

(1 dólar = ​0,8645 euros)

Con información de Reuters