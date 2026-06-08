La MLS aspira a convertir la atención generada por el Mundial en beneficios duraderos

Imagen de archivo del futbolista argentino del Inter de Miami Lionel Messi (izq) saludando al comisionado de la MLS, Don Garber, tras ganar la Copa MLS 2025 contra el Vancouver Whitecaps FC en el Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida, EEUU.

El ​comisionado de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, afirma que la liga no considera el Mundial como un simple escaparate de seis semanas, sino como el punto de partida ‌de una nueva era, con el objetivo ‌de convertir la atención mundial sobre el fútbol norteamericano en un crecimiento duradero en cuanto a aficionados, relevancia y prestigio.

Garber señaló que la MLS comenzó a planificar el torneo tras la adjudicación de los derechos de organización en 2018, utilizando el evento como motor para expandirse, mejorar las infraestructuras y reforzar el perfil global de la liga.

"Nos sentamos y dijimos: 'Esta será nuestra estrella polar'", comentó Garber a Reuters en una entrevista. "¿Qué tenemos que hacer para ser una liga diferente cuando la Copa ​del Mundo llegue a nuestras ⁠costas?".

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Desde entonces, la MLS ha incorporado siete equipos y nueve estadios específicos para fútbol, ha ‌modificado las normas de las plantillas para fomentar la inversión en jugadores jóvenes, ⁠ha aumentado la asistencia en un 35% y ha puesto ⁠en marcha una colaboración mediática global con Apple.

La valoración de los clubes también se ha triplicado desde 2018 y ahora su valor conjunto asciende a unos 23.000 millones de dólares, según la MLS.

GANANCIAS ⁠DURADERAS

Garber afirmó que la MLS no quiere que el Mundial sea un espectáculo efímero ​que se desvanezca una vez finalizado el torneo.

"No queremos que el torneo sea ‌como un concierto de Taylor Swift, en el ‌que hay una energía enorme y luego pasa un tiempo hasta que vuelve de gira", ⁠dijo. "Queremos que esto sea más bien como el porche de una casa nueva".

Afirmó que la MLS espera un aumento de la asistencia tras el Mundial, ya que las ligas nacionales de los países anfitriones se han beneficiado históricamente del evento. No obstante, añadió que la liga medirá el éxito ​de forma más ‌amplia a través de la popularidad, la relevancia, la notoriedad, el reconocimiento de los jugadores y la implicación de los aficionados.

"Lo que realmente vamos a medir, a través de estudios, es: ¿somos más populares? ¿Somos más relevantes? ¿Hay más gente que conoce la MLS?", indicó Garber.

Asimismo, rechazó las críticas persistentes de que la MLS sigue siendo un destino para jugadores ⁠al final de sus carreras, señalando la edad media de la liga, de 26 años, y la competitividad descrita por los jugadores que se han incorporado.

MESSI Y SALAH

Garber afirmó que la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami había transformado la percepción global de la MLS, señalando que la liga se había impuesto al Barcelona y a los pretendientes saudíes por el gran jugador argentino.

"Desde luego, no vino aquí para retirarse", señaló. "El chico juega los 90 minutos completos en cada partido y se entrega al máximo, ‌como si ganar ese partido fuera tan importante como ganar cualquier otro partido en el que haya jugado".

Garber también afirmó que la MLS estaría interesada en fichar a Mohamed Salah, que el mes pasado puso fin a una etapa de nueve años en el Liverpool, si surgiera la oportunidad.

"Nos encantaría ficharlo", dijo. "Esperaremos a ver cómo avanzan esas conversaciones".

COLABORACIÓN CON APPLE

Garber afirmó que la MLS sigue satisfecha con Apple, a ‌pesar de haber abandonado el enfoque basado exclusivamente en suscripciones. Señaló que la audiencia combinada entre Apple TV, socios de retransmisión lineal y otras plataformas aumentó un 62% respecto al año anterior.

También defendió el cambio de ‌calendario previsto por la ⁠liga, afirmando que la MLS necesita alinearse mejor con el fútbol mundial, incluyendo las ventanas de fichajes y una postemporada fuera del apretado calendario deportivo estadounidense.

Garber, comisionado ​de la MLS desde 1999, dijo que tiene contrato hasta 2027 y que la liga tiene en marcha un proceso de sucesión.

"Los comisionados son los guardianes de las ligas durante un tiempo", comentó. "En algún momento, se lo pasaré a alguien que lo lleve a nuevas cotas".

(Editado en español por Carlos Serrano)