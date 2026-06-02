La llegada de Cabo Verde al Mundial muestra su notable evolución y es mucho más que un cuento de hadas

Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cabo ​Verde es el seleccionado africano que debuta en la Copa del Mundo de este año y, con una población de alrededor de 600.000 ‌habitantes, es la tercera nación ‌más pequeña en clasificarse en la larga historia del torneo.

Pero con un equipo formado por miembros de la numerosa diáspora de la nación insular, han sido competitivos durante más de una década y su camino hacia el Mundial tiene menos de cuento de hadas que lo que muchos dicen.

Su estreno en el Grupo H será contra la campeona de Europa, España, el 15 de junio, ​seguido de los compromisos ⁠ante Uruguay (21 de junio) y Arabia Saudita (26 de junio).

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El equipo de Cabo ‌Verde está formado por jugadores procedentes de las comunidades repartidas ⁠por Europa, un legado de siglos de migración ⁠desde las áridas y ventosas islas de la costa occidental de África.

Gracias a este talento han podido pasar rápidamente de ser un equipo modesto en el ⁠continente africano a clasificarse para la Copa del Mundo.

Hace dos décadas la ​selección apenas había jugado partidos internacionales, con un promedio ‌de dos encuentros al año desde ‌1986, cuando la federación se unió a la FIFA, hasta 1990, cuando ⁠compitió por primera vez en las eliminatorias para la Copa del Mundo, ocupando el puesto 182 en el ranking mundial.

Pero después progresó rápidamente, impulsada por la calidad de jugadores nacidos o criados en Portugal y otros procedentes de Francia ​y Países ‌Bajos.

Un número desproporcionado de jugadores del barrio de Delfshaven, en la ciudad portuaria neerlandesa de Rotterdam, ha contribuido significativamente a esta causa.

En su debut en la fase final de la Copa Africana de Naciones en 2013, Cabo Verde alcanzó los cuartos de final, lo que ⁠provocó que su entrenador se pusiera a cantar en la rueda de prensa posterior al partido.

La selección lo volvió a lograr en la edición de 2023 en Costa de Marfil, donde tuvo la mala suerte de ser eliminada en la tanda de penales.

También estuvo cerca de clasificarse para el Mundial de Brasil 2014, pero sufrió un descuento de puntos por alinear erróneamente a un jugador suspendido, lo que le impidió ‌acceder a la repesca, donde habría estado a dos partidos de llegar al Mundial .

Haber terminado en el grupo de clasificación para la fase final de este año por delante de Camerún, cuyas ocho participaciones previas en la Copa del Mundo constituyen un récord africano, es una prueba más del lugar que ocupa Cabo Verde entre ‌los mejores equipos del continente.

"Siempre hemos sido conscientes de nuestro talento, pero no siempre hemos creído que pudiera llevarnos mucho más lejos de lo que habíamos logrado hasta ‌ese momento", dijo el ⁠entrenador Bubista, nombrado Entrenador Africano del Año en 2025, sobre el inicio de la campaña de clasificación.

"Por lo tanto, se necesitaba ​valentía para enfrentar a cualquier oponente. El primer paso hacia nuestro éxito fue creer firmemente en nuestro potencial. En otras palabras, cambiamos la mentalidad de los jugadores".

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)