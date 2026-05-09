La FIFA celebrará ceremonias de inauguración del Mundial por separado en México, Canadá y EEUU

La FIFA ​anunció el viernes que celebrará ceremonias de apertura separadas antes del primer partido en cada uno de los tres países anfitriones ‌de la Copa Mundial ‌de este año, que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos.

El Mundial más grande de la historia, con 104 partidos, arranca el 11 de junio en Ciudad de México, donde la banda mexicana de pop Maná, ganadora del premio Grammy, actuará como parte de un cartel que también incluye a Alejandro Fernández y Belinda, según informó ​la FIFA.

"La Copa ⁠Mundial es un momento que el mundo comparte, y eso comienza ‌con la forma en que la inauguramos. Comenzando en ⁠la Ciudad de México y continuando ⁠en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de ⁠cada nación como la unidad que define este torneo. Es ​una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente ‌global", dijo el presidente de la ‌FIFA, Gianni Infantino, citado en el comunicado.

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El concierto en Ciudad ⁠de México destacará la cultura mexicana e incluirá artistas indígenas y de "folclore moderno", informó la FIFA.

El partido entre las selecciones de México y Sudáfrica por el Grupo A será el encuentro inaugural del Mundial en ​el estadio ‌Ciudad de México, que pasará a la historia como el primero en albergar tres Copas del Mundo tras las realizadas en 1970 y 1986 .

Los cantantes canadienses Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, William Prince y el estadounidense de origen ⁠bangladesí Sanjoy, que es DJ y reside en Los Ángeles, actuarán antes del partido inaugural de la fase de grupos de Canadá contra Bosnia y Herzegovina en Toronto el 12 de junio.

La FIFA declaró que una "reinterpretación del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA inspirada en un mosaico reflejará la diversidad y la comunidad de Canadá".

Más tarde ese mismo día, ‌la cantante y compositora estadounidense Katy Perry encabezará la ceremonia de apertura previa al partido de la selección estadounidense contra Paraguay en Los Ángeles, donde también actuará el rapero de Atlanta Nayvadius Wilburn, más conocido como Future. El cartel también incluye a Anitta, LISA, Rema y Tyla.

El ‌concierto en Estados Unidos está diseñado para "ofrecer un espectáculo lleno de energía que refleje la magnitud, la ambición y el poder cultural del propio torneo", ‌declaró la FIFA.

La ⁠Copa del Mundo de este año marca la segunda vez que el evento futbolístico mundial es coorganizado por varios ​países. El Mundial de 2002 fue coorganizado por Corea del Sur y Japón, siendo Corea del Sur la encargada de la ceremonia de apertura.

Con información de Reuters