La FIA aprueba la propuesta de eliminar los límites de mandato del presidente

Imagen de archivo del logo de la FIA antes del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno en el Circuito de Mónaco.

El ​organismo rector de la Fórmula Uno, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), votó ‌el jueves por ‌abrumadora mayoría a favor de eliminar los límites de mandato de su presidente.

El actual presidente, el emiratí Mohammed Ben Sulayem, de 64 años, quería poner fin al límite actual de tres mandatos de cuatro años ​tras haber ⁠sido reelegido recientemente sin oposición para ‌un segundo mandato. La FIA confirmó ⁠el cambio en un ⁠comunicado.

La BBC, citando fuentes conocedoras de sus intenciones, afirmó que Ben Sulayem quería, en ⁠última instancia, eliminar las restricciones de ​edad y ejercer como "presidente vitalicio". ‌Ni la FIA ni ‌el presidente hicieron comentarios inmediatos al ⁠respecto.

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• El portavoz de la FIA confirmó que más del 90% de los votos fueron a favor de la ​propuesta.

• Los ‌límites de mandato fueron impuestos por el predecesor francés de Ben Sulayem, Jean Todt, tras el prolongado mandato del británico Max Mosley.

• La ⁠medida se aprobó en la Asamblea General Extraordinaria de la FIA celebrada en Macao.

• Ben Sulayem afirma que las decisiones tomadas "reflejan el progreso continuo que estamos logrando juntos como federación" y destaca una gobernanza más ‌sólida, disciplina financiera y una visión clara a largo plazo.

• El informe anual de la FIA de 2025 arrojó un beneficio de explotación de 6,7 millones de euros (7,62 millones ‌de dólares), lo que supone un aumento del 43% con respecto al año anterior ‌y un ⁠importante cambio de tendencia respecto a las pérdidas de explotación de ​24 millones de euros registradas en 2021.

(1 dólar = 0,8797 euros)

Con información de Reuters