Norma sobre bolsas transparentes en estadios mundialistas pilla desprevenidos a algunos aficionados

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Aficionados de los Países Bajos se reúnen en Houston

Por Miguel Gutierrez y Ed ​White

INGLEWOOD, EEUU, 24 jun (Reuters) - Los aficionados al fútbol que acuden en masa a los estadios para ver los partidos del Mundial se han llevado una sorpresa ‌al descubrir que no pueden ‌entrar con bolsos grandes ni mochilas debido a una norma que exige el uso de bolsas transparentes por motivos de seguridad.

Muchos se ven obligados a sacar a toda prisa sus pertenencias de sus propios bolsos y a pasarlas a bolsas de plástico transparentes; por eso, la mayoría de los estadios están rodeados de vendedores ambulantes de bolsas transparentes que suelen venderlas por unos 20 dólares.

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"Me ha sorprendido y me ha dejado atónito", ​dijo Ethan Magda, de ⁠19 años, de Arizona, que se encontraba en el estadio de Los Ángeles.

"Compré ‌mi entrada hace unos dos meses y consulté la página web. Busqué ⁠qué podía llevar y qué no. Obviamente, no ⁠puedo llevar cuchillos, armas ni cosas por el estilo, eso está claro, pero no decía nada sobre las bolsas transparentes", agregó.

La misma consternación afecta a los aficionados de países ⁠de fuera de Estados Unidos y Europa, que por lo general no se ​enfrentan a la norma de las bolsas transparentes.

"No sabía que ‌no podíamos traer este bolso", dijo el ‌taiwanés Ken Son, de 27 años, mientras recogía su pequeña bolsa gris de ⁠una taquilla de consigna de pago. "Y creo que esta bolsa es realmente pequeña, así que me sorprende mucho que no pueda llevarla al partido".

En algunos países, las políticas de bolsas transparentes en los grandes eventos se han convertido en algo habitual.

En Estados ​Unidos, donde la ‌posesión de armas cortas está muy extendida y las amenazas terroristas preocupan a las autoridades, esas restricciones afectan a la mayoría de los eventos que se celebran en estadios.

Europa ha ido aumentando gradualmente las restricciones sobre los bolsos, pero no es tan estricta con los requisitos de bolsas transparentes.

La ⁠preocupación por el terrorismo ha crecido, sobre todo tras los atentados terroristas de París de 2015, cerca del Stade de France durante un partido entre Francia y Alemania, y el atentado con bomba en el Manchester Arena de 2017 tras un concierto de Ariana Grande.

Sin embargo, las normas varían mucho en todo el mundo, lo que a menudo deja a los hinchas desconcertados ante los requisitos locales.

La FIFA es clara en cuanto a la norma de las ‌bolsas transparentes. Es el asunto principal que figura en su página web "Seguridad y apoyo a los aficionados" para el Mundial.

Para quienes conocen las normas, incluida la mayoría de los estadounidenses que han asistido a eventos en estadios en los últimos años, no parece controvertida. Varios de ellos dijeron a Reuters que se sienten más seguros y que las colas ‌de seguridad avanzan más rápido gracias a esta norma.

"Creo que es realmente seguro, teniendo en cuenta la cantidad de tiroteos y de problemas que hay", dijo Adriene Napolitano, de 16 años. "Aunque quizá ‌tengas que comprarte tu ⁠propia bolsa, bueno, eso garantiza la seguridad de todos en el estadio, ¿sabes?".

Aun así, para miles de aficionados de todo el mundo, esta es ​su primera experiencia en un Mundial, y tener que gastarse dinero en una bolsa transparente y pagar por guardar su propio bolso no es más que otra dura lección, que encarece aún más el costo total de la experiencia.

(Editado en español por Carlos Serrano)