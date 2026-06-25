FIFA desestima apelación de sudafricano Zwane, que se perderá el partido contra Canadá por sanción

La FIFA desestimó el recurso presentado por Sudáfrica contra la suspensión de tres partidos impuesta al centrocampista Themba Zwane, según informó el jueves la Federación Sudafricana de Fútbol.
"Estamos decepcionados con el resultado de nuestra apelación porque creemos firmemente que la sanción es mucho más severa que la infracción que, según se dice, cometió Themba", declaró la federación en un comunicado.
• Zwane fue sancionado por la comisión disciplinaria de la FIFA tras recibir una tarjeta roja en el partido inaugural de Sudáfrica en el Mundial de 2026 contra México, uno de los coanfitriones, la semana pasada.
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• Cumplirá el resto de la suspensión cuando Sudáfrica se enfrente a Canadá en los dieciseisavos de final, el domingo en Los Ángeles.
• El centrocampista Teboho Mokoena volverá a estar disponible para ese partido tras cumplir una sanción de un partido contra Corea del Sur.
(Reporte de Karan Prashant Saxena en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)