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FIFA desestima apelación de sudafricano Zwane, que se perderá el partido contra Canadá por sanción

25 de junio, 2026 | 12.05

​La FIFA desestimó el recurso presentado por ‌Sudáfrica contra ‌la suspensión de tres partidos impuesta al centrocampista Themba Zwane, según informó el jueves la Federación Sudafricana de ​Fútbol.

"Estamos decepcionados ⁠con el resultado de ‌nuestra apelación porque ⁠creemos firmemente ⁠que la sanción es mucho más severa que la ⁠infracción que, según se ​dice, cometió ‌Themba", declaró la ‌federación en un comunicado.

• Zwane ⁠fue sancionado por la comisión disciplinaria de la FIFA tras ​recibir ‌una tarjeta roja en el partido inaugural de Sudáfrica en el Mundial de 2026 ⁠contra México, uno de los coanfitriones, la semana pasada.

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• Cumplirá el resto de la suspensión cuando Sudáfrica se enfrente a ‌Canadá en los dieciseisavos de final, el domingo en Los Ángeles.

• El centrocampista Teboho Mokoena volverá a ‌estar disponible para ese partido tras cumplir una ‌sanción de ⁠un partido contra Corea del Sur.

(Reporte ​de Karan Prashant Saxena en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

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