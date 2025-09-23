La altura de Alexis Mac Allister: cuánto mide el futbolista

Alexis Mac Allister con la camiseta del Liverpool.

La Selección Argentina vive un presente que es realmente de alto nivel. Su secreto radica en parte por la granb reovación que encontró a lo largo de estos años Lionel Scaloni en futbiolistas que han crecido de la mano con la albiceleste y son hoy figuras mundiales, como es el caso de Alexis Mac Allister. El futbolista nacido en La Pampa es indiscutiblemente en el presente uno de los mejores mediocampistas que tiene la Premier League, la liga más competitiva del mundo.

Con la número 10 del Liverpool a cuestas, el jugador demostró una gran capacidad de adaptación para convertirse rápidamente en uno de los grandes referents de los "Reds", uno de los clubes más grandes del planeta. Es así, que la hinchada del club lo llama cariñosamente "Maca" y lo tiene en alta estima, como un sucesor del gran volante inglés Steven Gerrard, debido a ss características de juego.

Cuánto mide Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister mide 1,76 metros.

El origen y carrera de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister en la Selección Argentina.

El futbolista es hijo del ex jugador Carlos Mac Allister y tiene dos hermanos que al igual que él juegan al fútbol profesional: Francis y Kevin Mac Allister. Al igual que el resto de su familia, comenzó su carrera en Argentinos Juniors. Debutó en la ex B Nacional en un partido contra Central Córdoba y en 2019 pasó a préstamo a Boca, donde no se terminó de afianzarse y se fue a comienzos del 2020 al Brighton, equipo que lo había comprado meses antes.

En esa institución logró una gran consolidación, lo que le permitió afianzarse en la Premier League y que Scaloni pose sus ojos en él para llevarlo al mundial de Qatar 2022. Allí tuvo una destacada actuación, donde se ganó la titularidad y terminó siendo una pieza calve durante todo el campeonato, conformando un gran mediocampo con el también joven Enzo Fernández y con Rodrigo De Paul.

Fue el 8 de junio de 2023 cuando se confirmó su salida para jugar en el Liverpool, donde rápidamente se ganó la titularidad. Su llegada fue por 35 millones de libras. De esta manera le tocó compartir plantel con los sudamericanos Darwin Núñez y Luis Díaz (quienes ya no están más en el club). Entre los logros más importantes de "Maca" están el de haber sido campeón de la Premier League en la temmporada 2024/2025, y ganar la Copa América 2024 y el mundial 2022 con la Selección Argentina.