Koeman promete hacer mejores cambios contra Suecia

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de los Países Bajos

El seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, se comprometió a gestionar mejor su banquillo cuando su equipo ‌se enfrente el sábado ‌a Suecia en el segundo partido del Grupo F del Mundial, y afirmó que sus sustituciones en el primer encuentro no lograron el impacto que él buscaba.

Países Bajos busca volver a encarrilar su campaña en el Mundial tras un decepcionante empate en el debut contra Japón, un partido que suscitó dudas después de ​que Koeman volviera ⁠a una formación defensiva antes de que su equipo encajara ‌un gol en el minuto 89.

Koeman asumió toda ⁠la responsabilidad y afirmó que había querido ⁠que sus jugadores presionaran más arriba en el campo, algo que no lograron en el empate a 2-2.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En primer lugar, el impacto ⁠o la influencia de los cambios no fue positivo ​y, por supuesto, yo soy el responsable ‌de ello. Acepto las críticas hacia ‌mí, no es ningún problema", dijo Koeman el viernes a ⁠los periodistas.

"Tomé mi decisión porque hablé con mi cuerpo técnico, también dejé claro lo que quería cambiar. Deberíamos haber presionado más en la parte alta del campo y no fuimos capaces ​de hacerlo", ‌agregó.

Los neerlandeses se enfrentan a una selección sueca liderada por el dúo ofensivo formado por Viktor Gyokeres y Alexander Isak, quienes marcaron cada uno un gol en la goleada por 5-1 a Túnez y crearon un ⁠sinfín de ocasiones en el partido.

Koeman afirmó que la pareja ha tenido un torneo excepcional hasta ahora, pero advirtió de que los defensas neerlandeses deberán estar atentos a otras amenazas del equipo sueco.

"Son rápidos, fuertes y capaces de marcar, así que nos centraremos en ellos, les prestaremos atención. Pero tenemos que centrarnos en todo el equipo sueco, ‌han rendido bien sobre el terreno de juego", señaló Koeman.

Países Bajos tendrá que prescindir de Quinten Timber, que quedó descartado por una conmoción cerebral tras un choque con un compañero en el entrenamiento, mientras que el influyente centrocampista Frenkie de Jong se recupera de ‌una lesión estomacal.

Koeman espera poder contar con el máximo goleador de la historia de la selección neerlandesa, Memphis Depay, quien ha sufrido recientemente ‌molestias en el ⁠muslo y no logró tener un gran impacto contra Japón tras salir desde el banquillo.

"Es un jugador ​que puede aportar un valor añadido para nosotros, así que, cuando lo necesitemos, estará en el campo", aseguró Koeman.

Con información de Reuters