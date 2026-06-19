El insólito blooper en Estados Unidos con un jugador de España en el Mundial

En la antesala del segundo partido de España en la fase de grupos del Mundial 2026, un jugador del seleccionado europeo pasó un mal momento en Tennessee, lugar donde está alojado el plantel. Se trata de Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo que forma parte de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el torneo y que no pudo entrar al hotel. Por supuesto, las imágenes del momento no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

El insólito blooper en Estados Unidos con un jugador español del Mundial 2026

"Soy jugador de la selección. Necesito entrar", esbozó el atacante mientras trataba de ingresar. La persona a cargo de seguridad primero le preguntó si tenía un pase, luego si era jugador para después saber su nombre. El futbolista en cuestión respondió rodeado de fans que repetían el nombre y apellido en un momento por demás incómodo ya que seguía sin ingresar, además de que uno de ellos añadió entre risas: "no le conoce".

Quién es Borja Iglesias, el jugador que vivió un papelón en pleno Mundial 2026

El atacante de 33 años apodado "Panda" actualmente viste los colores del Celta de Vigo y es una de las alternativas del DT para el ataque de la "Furia Roja". Sin embargo, no lo aprovechó en un partido donde la pelota no entraba como contra Cabo Verde y lo marginó al banco de suplentes. De esta manera, dependerá de la decisión del técnico -que espera por Lamine Yamal- de darle o no rodaje contra Arabia Saudita o Uruguay en los partidos venideros de la Copa del Mundo.

El delantero nacido en Santiago de Compostela comenzó su carrera profesional en el Villarreal y luego pasó al equipo al que hoy representa. A su vez, vistió las camisetas del Zaragoza, el Espanyol y el Betis -fue campeón de la Copa del Rey 2022- en su país, además de disputar una temporada en el Bayer Leverkusen de Alemania, con el que ganó dos títulos locales.

Cuándo vuelve a jugar España en el Mundial 2026 después del empate ante Cabo Verde

Después del empate inesperado ante Cabo Verde en el debut de la Copa del Mundo, el seleccionado español se verá las caras con Arabia Saudita en la segunda fecha de la fase de grupos el próximo domingo 21 de junio desde las 13 horas. El tercer compromiso tendrá lugar cinco días más tarde contra Uruguay, donde buscarán sellar su clasificación a los 16avos de final del torneo en un partido que puede ser trascendental para lograrlo.

El fixture de España en el Grupo H del Mundial 2026