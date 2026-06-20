La ingeniería invisible del Mundial: el secreto tecnológico para enfriar estadios abiertos en pleno calor extremo

Hay una infraestructura silenciosa esencial para garantizar el espectáculo a pesar de las altas temperaturas.

Cuando se habla de un Mundial de fútbol, la atención suele centrarse en los jugadores, las tácticas y las innovaciones aplicadas al juego. Sin embargo, detrás de cada partido existe una infraestructura silenciosa que resulta esencial para garantizar el espectáculo, sobre todo cuando este se realiza en pleno verano: los sistemas de climatización que regulan la temperatura, la calidad del aire y las condiciones necesarias para conservar el césped en perfecto estado.

De cara al Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, el clima volvió a convertirse en uno de los principales desafíos para la organización. Como respuesta a las altas temperaturas previstas en varias sedes, la FIFA implementa pausas obligatorias de hidratación de tres minutos en cada tiempo de todos los partidos. Además, los estadios cuentan con estaciones de hidratación, zonas de enfriamiento, espacios con nebulización y carpas climatizadas para mejorar la experiencia tanto de los jugadores como del público.

La experiencia de Qatar marcó el camino para los estadios del futuro

La importancia de la climatización en estadios quedó demostrada durante el Mundial de Qatar 2022, considerado uno de los mayores desafíos de ingeniería climática de la historia del deporte. En un país donde las temperaturas superan habitualmente los 40 °C, los ocho estadios mundialistas incorporaron sistemas capaces de mantener condiciones adecuadas para jugadores, espectadores y superficies de juego.

En ese proyecto, la empresa Daikin participó en el desarrollo de soluciones de refrigeración para todos los estadios del torneo, además de centros de entrenamiento e infraestructura complementaria. La compañía instaló más de 124.000 toneladas de refrigeración mediante sistemas diseñados para optimizar el consumo energético y mantener ambientes controlados tanto en espacios abiertos como semiabiertos.

"La climatización dejó de ser un servicio complementario para convertirse en una pieza estratégica de la infraestructura. Hoy hablamos de soluciones que contribuyen al confort de las personas, al cuidado de los recursos energéticos y a la sostenibilidad de los espacios", explicó Carlos Sorrenti, gerente de División Comercial de Daikin Argentina.

Sistema de refrigeración en los estadios de Qatar 2022.

La tecnología también cuida el césped y mejora la eficiencia energética

Además del confort de jugadores y espectadores, la tecnología de climatización cumple un papel clave en el mantenimiento del césped. Los estadios más modernos incorporan sistemas inteligentes que monitorean en tiempo real variables como la temperatura, la humedad y la circulación del aire para preservar la calidad de la superficie durante toda la competencia.

En Argentina, el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, es un ejemplo de esta tendencia. El recinto fue diseñado con soluciones de climatización de alta eficiencia para responder a las elevadas temperaturas de la región. El sistema implementado por Daikin alcanza una capacidad total de 430 HP y permite acondicionar de manera independiente sectores como vestuarios, salas de prensa, zonas mixtas, museo y cabinas para periodistas.

Toda la operación se administra mediante una plataforma inteligente de monitoreo, que facilita el control y el mantenimiento. Según la empresa, luego de tres años de funcionamiento, el estadio mantiene un alto nivel de desempeño, confirmando que la eficiencia energética y el confort pueden integrarse en proyectos deportivos de gran escala.

La experiencia de Qatar y la preparación para el Mundial 2026 reflejan una tendencia que seguirá creciendo en los próximos años: estadios más inteligentes, sostenibles y preparados para enfrentar los desafíos del cambio climático, con tecnologías que, aunque pasan desapercibidas para el público, son fundamentales para que el espectáculo pueda desarrollarse en las mejores condiciones.