Kairat Almaty vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions se jugará el próximo martes 30 de septiembre a las 13:45 (hora Argentina).
Así llegan Kairat Almaty y Real Madrid
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions
Kairat Almaty no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Sporting Lisboa.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions
Real Madrid llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Olympique de Marsella.
Horario Kairat Almaty y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas