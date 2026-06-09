Junior retiene título y se proclama campeón del Torneo Apertura de la liga colombiana

FOTO DE ARCHIVO. El entrenador de Junior, Alfredo Arias, gesticula en un partido contra Palmeiras de Brasil

​Junior se coronó el lunes campeón del Torneo Apertura de la liga colombiana de fútbol pese a perder 0-1 con Nacional como ‌visitante en el partido de ‌vuelta de la final, un resultado que le permitió alcanzar su duodécima estrella, retener el título y clasificar a la Copa Libertadores de América de 2027.

El encuentro se disputó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín ante más de 44.000 espectadores.

El partido de ida, que se jugó el martes en Barranquilla, terminó 3-0 a favor de ​Junior, por lo que ⁠el marcador global finalizó 3-1 a favor del equipo tiburón.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Junior, dirigido ‌por el entrenador uruguayo Alfredo Arias, soportó el dominio ⁠y la presión de Nacional en los ⁠primeros minutos del partido, cuando el equipo local se volcó sobre su área para tratar de descontar la diferencia del primer juego.

Nacional, que buscaba su ⁠título número 19 en la liga, se aproximó con riesgo ​sobre el arco de Junior, defendido por Mauro Silveira, ‌pero no concretó.

Junior se defendió y ‌momentáneamente equilibró el partido con transiciones largas que le permitieron llegar ⁠al área de Nacional.

El equipo local, dirigido por el entrenador Diego Arias, retomó el control del balón y del encuentro, encerró a Junior en su zona, pero no tuvo la fortuna ni la claridad para ​descontar.

El defensa ‌argentino Milton Casco estrelló un balón en uno de los palos del arco de Junior, al igual que el delantero Alfredo Morelos, después del cobro de un tiro libre.

En el segundo tiempo, Nacional mantuvo el control de la pelota y del partido, atacó ⁠con insistencia, mientras que Junior se defendió y jugó al contragolpe aprovechando la velocidad de sus delanteros.

Pese a la presión del equipo local, Junior tuvo una clara opción de gol a los 50 minutos por intermedio de Bryan Castrillón, pero el arquero de Nacional, Harlen Castillo, evitó el gol.

Nacional anotó en el minuto 55 con Edwin Cardona, quien recibió un pase preciso dentro ‌del área y empujó el balón al fondo de la red para decretar el 1-0.

El equipo local aumentó la presión y tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en el partido y reducir la diferencia en el global a través de un cobro de penalti, pero Morelos ejecutó mal y ‌envió el balón por encima del arco de Silveira.

Pese a la adversidad, Nacional no desfalleció, manejó el balón y atacó, pero el sistema defensivo de Junior, que ‌se resguardó y ⁠jugó al contragolpe, no le permitió concretar.

Antes del final del partido, el árbitro Carlos Betancur omitió pitar un penalti ​a favor de Nacional por una mano de un jugador de Junior dentro del área.

Los dos equipos terminaron con 10 jugadores en la cancha por las expulsiones que ordenó el árbitro debido a agresiones mutuas.

(Luis Jaime Acosta)