Sonríe Julián Álvarez: el Atlético de Madrid del Cholo Simeone sumó un refuerzo estrella

Sonríe Julián Álvarez: el Atlético del Cholo Simeone sumó un refuerzo estrella

El Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone sumó un flamante refuerzo en las últimas horas que compartirá plantel con Julián Álvarez en la temporada venidera. El mismo viene de tener un gran desempeño con la camiseta del Villarreal y se espera que se luzca también con la del "Colchonero". Por su nivel de juego, también se perfila para ser el socio ideal del campeón de todo con la Selección Argentina de cara a lo que se viene y un futbolista clave para el esquema del DT.

Se trata de Álex Baena, volante de 23 años que llegó a cambio de 45 millones de euros después de brillar en el "Submarino Amarillo" con una buena cantidad de asistencias. De hecho, quedó por detrás de Lamine Yamal en la tabla en la última edición de LaLiga donde su equipo quedó quinto y se metió en la UEFA Champions League que se viene. Ahora también la jugará, pero será para el conjunto madrileño que se ilusiona con la chance de ganar títulos.

Álex Baena, el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid del Cholo Simeone

El "Colchonero" lo presentó recientemente a través de sus redes sociales y el propio futbolista lanzó algunas declaraciones acerca de su arribo a la institución. Será el tercer club de su carrera luego de lo que fue su debut en Segunda División con el Girona y su regreso al Villarreal donde antes representó al equipo "B" y al "C". A partir de este fichaje con el elenco del "Cholo" tendrá un nuevo desafío por delante y en sus palabras lo dejó más que claro.

"Estoy muy feliz, es un gran salto en mi carrera. Vengo a uno de los mejores clubes de España y de Europa. Para mí es una satisfacción enorme poder estar aquí. Tengo muchas ganas y la suerte de haber jugado con un par de ellos como son Robin (Le Normand), (Alexander) Sorloth, con Pablo (Barrios) en la Selección pero tengo muchísimas ganas de jugar con Julián y sobre todo con Antoine (Griezmann) porque es una estrella mundial y un referente dentro del fútbol", esbozó Baena en sus declaraciones para el club español.

Por otro lado, hizo referencia al trabajo de Diego "Cholo" Simeone como técnico y agregó: "Sé que es un entrenador muy exigente y me gusta que me exijan, porque así también saca lo mejor de mí. Tengo muchas ganas de que me entrene". A su vez, luego de lanzar varios elogios para el público "Colchonero" después de haber enfrentado al equipo en reiteradas ocasiones con otra camiseta, el mediocampista concluyó: "Es el club que más me representa por sus valores, carácter, la afición, el entrenador, los jugadores y ese sentimiento que me representa mucho".

Los números de Álex Baena en su carrera