Los Pumas en Tokio 2020: quién es Marcos Moneta, la figura argentina

La Selección Argentina de rugby seven cuenta con un futuro crack en su plantel y vale la pena conocerlo luego de brillar con dos tries a Sudáfrica en los cuartos de final en Japón.

Los Pumas seven dieron el gran batacazo del rugby en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de eliminar a la poderosa Sudáfrica en los cuartos de final y allí brilló Marcos Moneta, un joven con muchísimo futuro y con una seria proyección de Selección mayor a corto plazo.

Por lo tanto, vale la pena conocer a una de las principales promesas en este deporte no solamente en Argentina, sino ya en Sudamérica en general.

Quién es Marcos Moneta, el héroe de Los Pumas vs. Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Apodado "Rayo" por su impresionante velocidad que puede explotar por ambas bandas de la cancha, se trata de un wing de 21 años nacido en Buenos Aires el 7 de marzo del 2000. Mide 1.85 m., pesa 80 kilos y llegó a formar parte de la "Albiceleste" en la previa a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 gracias al entonces entrenador Lucas Borges.

Christian Mendy, papá de su actual compañero Ignacio y ex "Puma", reveló en la entrevista con Cielosports cómo se dio su arribo al combinado nacional: “A Moneta lo descubre Borges, no estaba dentro de los seleccionados para los Juegos de la Juventud. Le llegó un comentario, lo vio, lo chupó y lo trajo. ¿Cuántos chicos hay que tienen un potencial pero no se ven? ¿Que tienen condiciones y son de equipos poco conocidos? Creo que hay trabajar en eso para que haya muchos chicos como Moneta, para que puedan incorporarse a un sistema, porque sino quedan cuatro clubes y algunos del Interior".

"Me acuerdo de que Lucas (Borges) por entonces me decía ´me falta un wing, me falta un wing´. Y apareció Moneta, que en esos Juegos la rompió toda, la dejó chiquita, y ahora lo ves cómo es. El pibe es un ´cara sucia´, se ríe, juega y no le importa nada. Juega igual en el barrio que en un Juego Olímpico, no le pesa la responsabilidad, juega suelto”, concluyó Mendy.

Efectivamente, esta joya resultó fundamental para la medalla de oro en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 y más tarde tuvo grandes rendimientos en el Circuito Mundial de seven también.

Comenzó su carrera en el club San Andrés de Buenos Aires a los 10 años y en las inferiores se coronó campeón en numerosas oportunidades. Sin embargo, su debut en la Primera se dio en un clima hostil: pelear por la permanencia. "El Cardo" llegó encadenar hasta 13 derrotas consecutivas, pero en la segunda vuelta -y con la inclusión de Moneta- consiguió 8 victorias en 14 encuentros y logró mantener la categoría.

Rápidamente se sumó a "Los Pumitas", con los que tuvo las primeras oportunidades de mostrarse luego de las lesiones de Franco Sábato y de "Nacho" Mendy. Con la camiseta de la Selección Argentina de reserva se destacó desde el principio y pasó a ser una fija en la alineación hasta la fecha.

Su admiración por Lionel Messi

Además, en una entrevista con el portal Rugby.com, al ser consultado sobre las personas con las que le gustaría comer un asado no dudó en mencionar a "La Pulga".

La palabra de Moneta tras la hazaña de "Los Pumas" vs. Sudáfrica en Tokio 2020

Apenas terminado el encuentro que finalizó con la victoria por 19-14, el protagonista estelar habló con TyC Sports: “Tengo muy poca memoria de los tries, estoy feliz por el equipo. Me acuerdo de pocos detalles. Por suerte salió. Estaba muy cuesta arriba porque se fue ´Gasti´ (Gastón Revol, expulsado al comienzo), que es un referente del equipo. Nos arengamos dentro de la cancha y demostramos lo que es un equipo”.

“Lo hicimos por el equipo, por Argentina, por ´Gasti´ especialmente, que son sus últimos Juegos Olímpicos. Estoy feliz por haber sacado este partido adelante”, cerró el "Rayo", que tiene un futuro de crack.