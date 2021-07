Los Pumas por la semifinal de Tokio 2020 vs. Fiji: hora, TV y streaming

La Selección Argentina de rugby seven va por la primera medalla para el país en el certamen, ya que si ganan este partido pasarán a la final y se asegurarán la presea de plata.

Luego de la histórica victoria frente a "Los Springboks" de Sudáfrica con un jugador menos, "Los Pumas" seven irán por más gloria todavía en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e intentarán darle a Argentina la primera medalla en la vigente competencia en Japón cuando enfrenten a Fiji por las semifinales.

La Selección de rugby 7s dirigida por Santiago Gómez Cora transita un camino exitoso en lo que va de la competición: previamente derrotó 29-19 a "Los Wallabies" de Australia, cayó 35-14 ante "Los All Blacks" de Nueva Zelanda y se impuso a Corea del Sur con una goleada espectacular por 56-0.

"Los Pumas" vs. Fiji por la semifinal del rugby: hora, TV y streaming

La Selección Argentina de rugby 7s saldrá a la cancha por el pase a la final este martes 27 de julio de 2021 desde las 23.30 horas contra Fiji con la transmisión de televisión en vivo y en directo de los canales TV Pública y TyC Sports, mientras que el streaming estará a cargo de sus respectivas plataformas: Cont.ar y TyC Sports Play.

La doble chance de medalla para "Los Pumas" en Tokio 2020

En el caso de que cayeran en este duelo, disputarán el tercer puesto por el bronce ante el derrotado del choque entre "Los All Blacks" de Nueva Zelanda y Gran Bretaña por la otra llave del cuadro.

La lista de "Los Pumas" en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los convocados por el estratega Gómez Cora fueron Marcos Boneta, Gastón Revol, Santiago Mare, Santiago Álvarez Fourcade, Luciano González, Lautaro Bazán Vélez, Matías Osadczuk, Rodrigo Isgro, Lucio Cinti, Ignacio Mendy, Germán Schultz y Rodrigo Etchart.

La palabra del DT, Gómez Cora, tras la victoria vs. Sudáfrica

Con relación a la expulsión de Revol, opinó: "El equipo tiene coraje, podés plantear un torneo largo con huevos, pero cuando te pasa esto... La última amarilla está bien, pero la roja no es roja, me pareció muchísimo. Va y lo busca en una situación de contacto real, como mucho una amarilla, pero no era ni para amarilla. Vamos a ver de retirar eso para que no lo suspendan".

"Lo más importante es que el equipo demostró que quiere. Preferimos un juego como veníamos: cuidando jugadores, goleando, sumando puntos... Todo es estrategia. Pero cuando eso se sale de control, lo que hay que buscar es el amor propio de este equipo", profundizó el exjugador del Seleccionado Nacional.

“Estaban flacos ellos en cuanto al rendimiento físico. Nosotros sabíamos que iban a meter mucha agresividad los primeros tres o cuatro minutos porque están sin resto, los vimos cansados. Nosotros pudimos rotar, fue la estrategia de llegar con piernas. Sabíamos que estábamos jugando en otro nivel, superior al de ellos, y era tratar de jugar con mucha más calma y no cometer ni un error. El único detalle que había que hacer era que no nos pescaran la pelota. Nos pasó en los primeros minutos, después no pescaron ninguna más y esa fue la gran diferencia”, sentenció Gómez Cora.