Matías Moroni, hincha de Boca que cantó contra River: "Lo prendimos fuego"

El jugador de la Selección Argentina de rugby respondió con un par de mensajes en Twitter y dejó bien claro que es fanático del "Xeneize". Los tuits contra el "Millonario", San Lorenzo y los grandes de Avellaneda.

El Boca vs. River no pertenece pura y exclusivamente al fútbol argentino, sino que trasciende fronteras y se traslada también a otros deportes. En esta oportunidad fue el rugbier Matías Moroni el que se sumó a la polémica a través de las redes sociales. Fanático del "Xeneize", publicó en su cuenta oficial de Twitter (@tutemoroni): "Al ´Gallinero´ ya se lo prendimos fuego".

Todo comenzó cuando un periodista de ESPN, Ramiro Conti, posteó que el club de La Ribera no debería "hacer tanto show" porque no le atrasaron el clásico frente a San Lorenzo a pesar de que tendrá que jugar con la Reserva, ya que su plantel profesional deberá permanecer aislado hasta el miércoles por haber roto la burbuja de prevención contra la pandemia de coronavirus durante el escándalo ocurrido en Brasil, tras la eliminación de la Copa Libertadores versus Atlético Mineiro.

"No les dejaron postergar partidos a Banfield, Colón, Sarmiento y más por brotes de COVID. Y nadie se alarmó", opinó el comunicador.

Entonces, el perfil partidario "Sangre Xeneize" citó el tuit de Conti y se quejó porque "todos esos equipos jugaron con brotes en los planteles y jugadores contagiados", pero según él "Boca tiene a todos los jugadores sanos".

Luego, otro usuario le comentó que no se hiciera tanto problema por salir a la cancha "con los pibes" y que disfrutara de la respuesta inicial de Moroni al primer tuit. "Pasa que lo borró", agregó otro, aunque rápidamente apareció la contestación lapidaria del deportista. "Me obligó @juan_passano por tener palabras q puedan ofender a alguien! Espero no haberlo hecho! Pero era este: al ´Gallinero´ ya se lo prendimos fuego... A San Lorenzo lo corrimos en Boedo, a Avellaneda lo defiende un policía... Ay, qué... que son las Hinchadas Unidas...".

El jugador de la Selección mayor de rugby hizo referencia así a una famosa canción de Boca que canta contra su eterno archirrival, contra los otros clubes grandes del país y contra las "Hinchadas Unidas Argentinas", un grupo de barrabravas que se creó a comienzos de 2010 y que luego viajó al Mundial de Sudáfrica de aquel año para alentar a la "Albiceleste" que dirigía Diego Maradona.

Matías Moroni, un "Puma" de alma

El centro o wing de 30 años, 1.84 m. y 88 kilos nacido en Buenos Aires juega en Leicester de Inglaterra y forma parte de "Los Pumas" desde mediados de 2014, combinado nacional con el que "Tute" disputó los Mundiales de 2015 y 2019.