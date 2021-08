Las Leonas: cuándo juegan la final vs. Países Bajos, día y horario del partido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Las Leonas jugarán la final ante Países Bajos y buscarán la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cuándo es, la fecha y hora en Argentina y por dónde ver el partido en vivo por TV.

Las Leonas se aseguraron una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este miércoles 4 de agosto, durante la mañana de Argentina y la noche de Japón, le ganaron 2-1 a la India con dos goles de Noel Barrionuevo, una de las figuras del seleccionado y jugadora histórica del hockey femenino. ¿El partido decisivo? Será nada menos que contra Países Bajos, país al que se lo conocía como Holanda.

El equipo comandado por Carlos "Chapa" Retegui irá por la gloria en Tokio 2020, aunque el desafío será sumamente complicado. Es que el equipo europeo viene de ganarle 5-1 a Gran Bretaña y también es uno de los favoritos a ganar el torneo, por lo que la final promete ser vibrante.

Cuándo es la final de Las Leonas vs. Países Bajos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Las Leonas chocarán con Países Bajos este viernes 6 de julio, desde las 7 horas de la mañana de Argentina, por la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por otra parte, el partido por la medalla de bronce lo disputarán India y Gran Bretaña. El mismo tendrá lugar el jueves 5 de julio, a las 22.30 horas de Argentina.

Las Leonas clasificaron a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Por dónde ver a Las Leones en la final vs. Países Bajos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: canal, TV y transmisión

La final de Las Leonas vs. Países Bajos se pueden ver en vivo a través de los siguientes canales de televisión: la TV Pública, DeporTV, TyC Sports y TyC Sports Play (canal transmitido por Internet).

El camino de Las Leonas a la final de Tokio 2020

En el debut en el Grupo B, la "Albiceleste" fue goleada por 3-0 por Nueva Zelanda, mientras que más tarde vencieron a España por el mismo marcador, a China por 3-2 y al local Japón por 2-1, aunque en el cierre de la primera ronda cayó por 2-0 ante Australia. Ya en cuartos de final vencieron 3-0 a Alemania. Luego, en la semifinal, vencieron 2-1 a India y clasificaron a la final, donde se medirán nada menos que contra Países Bajos.

Historial Argentina en Juegos Olímpicos (Femenino)

1980 - Moscú Rusia - No clasificó

1984 - Los Ángeles - No clasificó

1988 - Seúl, Corea - 7° puesto

1992 - Barcelona, España - No clasificó

1996 - Atlanta, Estados Unidos - 7° puesto

2000 - Sidney, Australia - 2° puesto

2004 - Atenas, Grecia - 3° puesto

2008 - Beijing - China - 3° puesto

2012 - Londres, Gran Bretaña - 2° puesto

2016 - Río de Janeiro - 7° puesto

2021- Tokio - Finalista