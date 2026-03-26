El COI se alinea con Donald Trump: la insólita prohibición a las atletas transgénero para Los Ángeles 2028

Polémica por la decisión del COI sobre la participación de atletas transexuales en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Comité Olímpico Internacional (COI) realizó un insólito cambio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y determinó que las atletas transgénero queden excluidas de las competencias femeninas. En el primer año de gestión de la presidenta Kirsty Coventry, la primera mujer en ocupar ese cargo, el organismo reintrodujo la normativa de la “evaluación genética obligatoria”, una práctica que había sido abandonada hace más de 30 años y que fue objeto de fuertes críticas por resultar discriminatoria.

Desde la institución argumentaron que el objetivo central es “salvaguardar la equidad, la seguridad y la transparencia en la rama femenina”. El anuncio marca una ruptura con el lineamiento anterior del COI, que dejaba en manos de cada federación la decisión sobre la inclusión de deportistas trans. El endurecimiento de los criterios se alinea con la agenda de Donald Trump, quien en 2025 ratificó el decreto “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos” y además adelantó que se aplicarán trabas migratorias a quienes no cumplan estas normas de cara a la cita olímpica en Los Ángeles.

La presencia de deportistas trans en el olimpismo sigue siendo escasa y difícil de cuantificar. Mientras que en París 2024 no se informaron casos, el antecedente más cercano es el de la pesista Laurel Hubbard, quien compitió en Tokio 2020 sin alcanzar el podio.

Esta nueva reglamentación también impone límites a atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), un trastorno que se sospechó que tenía la boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de una medalla de oro en París 2024. Sin embargo, la información brindada por las federaciones fue confusa y dañó la imagen de la atleta, que siempre sostuvo que era mujer a pesar de las acusaciones.

La historia de Imane Khelif, la boxeadora argelina discriminada en los Juegos Olímpicos de Paris 2024

La púgil africana dio sus primeros pasos en el deporte pero no en el boxeo, sino que incursionó en el fútbol. Sin embargo, su habilidad para esquivar golpes en peleas con jóvenes de su edad la llevaron a acercarse a la disciplina en la que ya fue campeona olímpica. Tanto esfuerzo hecho durante años la llevó al Mundial Nueva Delhi 2018 donde fue eliminada en primera ronda y lo mismo le sucedió en un certamen llevado a cabo en Rusia durante 2019. En los Juegos Olímpicos de Tokio alcanzó los cuartos de final y con el paso del tiempo fue subiendo escalones.

Imane Khelif será una de las boxeadoras afectadas por la nueva medida del COI.

En los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de África en 2022 fue subcampeona mundial amateur en categoría superligero y poco después se vería envuelta en una polémica. En 2023 llegó a la final del Mundial en la división welter pero no pudo disputarla ya que la IBA (Asociación Internacional de Boxeo) -entidad suspendida por el Comité Olímpico Internacional para organizar el boxeo en los Juegos Olímpicos desde Rio 2016- la descalificó debido al test hormonal que le realizaron que arrojó como resultado un alto nivel de testosterona para una mujer. Sin embargo, bajo el reglamento del mencionado COI tuvo revancha en Paris 2024 donde a pesar de las críticas y la discriminación constante se quedó con la presea de oro.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028?

Está programado oficialmente que el torneo se dispute en Estados Unidos entre el viernes 14 de julio y el domingo 30 de julio.

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